Афера сторіччя чи злив компромату проти Кушнарьова?

У Харківській області за 26 тис. грн. продано Пархомовський цукровий завод із будівлею музею разом із унікальною колекцією відомого українського колекціонера Панаса Луньова – оригінальними роботами Боровиковського, Тропініна, Рєпіна, Верещагіна, Рембрандта, Брюллова, Реріха, Васнецова, Бенуа, Малевича, Ван Дейка, Сезанна, Ренуара, Матісса, Кандинського і Пікассо.

Як повідомляє сьогодні газета «Вечерние вести», новим власником робіт видатних художників і історичного особняка, в якому розміщувався музей, стала приватна компанія НВФ «Синтал Д», що належить київському бізнесмену М.ТОЛМАЧОВУ.

Син колекціонера Петро ЛУНЬОВ називає операцію з продажу Пархомовського цукрового заводу разом із музеєм і колекцією аферою. «Підприємці не могли не знати, що викупили музей. Ситуація ця взагалі парадоксальна за своєю суттю, тому що пам`ятник архітектури продати за 26 тисяч? Просто як майно, яке там замортизувалося», - цитує видання слова П.ЛУНЬОВА.

Видання стверджує, що репресії проти сім`ї ЛУНЬОВИХ почалися ще в бутність губернатором Харківської області Євгена КУШНАРЬОВА. «Спочатку з посади голови Краснокутської РДА з надуманого приводу було звільнено сина Панаса Федоровича – Петра Панасовича, який багато чого знав про фактичний стан справ з музеєм, про ціну самої колекції та про нездоровий інтерес до неї деяких бізнесменів із навколокушнарьовського оточення. Тоді ж, у 2004 році, звільнили з органів й онука Панаса Луньова», - пишуть «Вечерние вести».

Довідка УНІАН. Пархомовський історико-художній музей був заснований місцевим вчителем, колишнім фронтовиком Панасом Луньовим у 1955 році. Свої експонати він почав збирати з воєнних часів. Колекція налічує 2801 експонат основного фонду й 3609 - науково-допоміжного. В 1997 році П.Луньова нагородили орденом «За заслуги» 3 ступеня.