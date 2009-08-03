Під час ліквідації наслідків стихії не було вкрадено жодної гривні

Голова Тернопільської облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ заявляє, що під час ліквідації наслідків минулорічного стихійного лиха в області не було вкрадено жодної гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції він запевнив, що перевірками Кабінету міністрів та правоохоронних органів порушень не виявлено.

“Усі перевірки проведено, фактів розкрадань не зафіксовано. Є лише спір між нами і Контрольно-ревізійним управлінням та окремими правоохоронними органами щодо того, які об’єкти треба було відновлювати, а які - ні, яка територія є зоною підтоплення, а яка - ні. Але такі спірні питання були, є і будуть”, – сказав Ю.ЧИЖМАРЬ.

Він відкинув закиди представників опозиційних сил щодо залучення до відновлювальних робіт організацій з інших областей України. “Ці заяви, що виплачувалися великі відряджувальні і масово залучалися підрядники з інших областей, не відповідають дійсності. Хоча справді залучали івано-франківські та львівські організації, адже одномоментно треба було виконати роботи на мільйони гривень, і силами місцевих підрядників ми б усі роботи не виконали. І, скажімо, залучали франківчан, оскільки окрім них якісно забезпечити відновлення транспортних мостових переходів ніхто не міг”, – пояснив Ю.ЧИЖМАРЬ.

При цьому він повідомив, що в області створено комісію, яка перевіряє стан виконаних робіт.

Окремо Ю.ЧИЖМАРЬ звернув увагу на те, що в області залишається 450 сімей, які живуть у зоні потенційного підтоплення і попри постанову Кабміну їх так і не відселили.

“Є рішення про відселення господарств, які перебувають у зоні традиційного підтоплення. На ці цілі необхідно 127 млн. грн. для придбання чи будівництва житла людям, однак коштів ми так і не отримали. Відповідно, у випадку повторення стихії ми знову зіткнемося з тими ж негативними наслідками”, – констатував Ю.ЧИЖМАРЬ.

Як повідомляв УНІАН, станом на 15 липня 2009 року Контрольно-ревізійне управління у Тернопільській області виявило порушень на 6,5 млн. грн. при використанні коштів, виділених Тернопільщині для ліквідації наслідків стихійного лиха, що трапилося 23-27 липня 2008 року.

Ревізори, зокрема, заявили, що встановили численні випадки, коли підрядники складали фіктивні акти приймання виконаних робіт. Також виявлено перерахування зайвих державних коштів на рахунки виконавців через умисне завищення розцінок на певні види робіт.