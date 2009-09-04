Стельмах розсердив Ющенка - дострокова відставка не виключається

Президент Віктор ЮЩЕНКО не виключає відставки глави Національного банку Володимира СТЕЛЬМАХА до закінчення терміну його повноважень, якщо той ставитиме під загрозу вітчизняну банківську систему, зокрема, потураючи політиці уряду у розв’язанні проблем бюджету за допомогою емісії гривні.

Про це В.ЮЩЕНКО заявив на зустрічі з представниками ділових ЗМІ, пише газета «Дело» (№ 139 від 4 вересня).

«Я наклав повторне вето (на закон про випуск 10 млрд. грн. на підготовку до чемпіонату Євро-2012). Кожна емісія сьогодні — мільярд або півтора — буде критичної для стабілізації гривні. Потребу бюджету в грошах треба покривати за рахунок залучення грошей з ринку, наприклад, випускаючи цінні папери, а не за рахунок емісії, яка девальвує гривню», - сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, уряд здійснює тиск на главу НБУ, щоб отримати доступ до грошового верстата.

Проте, як вважає Президент, це не може знімати відповідальності з глави Нацбанку, і саме він має відповідати за свої дії або за бездіяльність.

«Я був неприємно вражений, коли дізнався про те, що державний Ощадбанк видав НАК «Нафтогаз України» кредит на 22 млрд. грн. При тому, що максимальний кредит, який міг бути виданий в одні руки, - 5 млрд., — розповів В.ЮЩЕНКО. — Зрозуміло бажання Нацбанку допомогти НАКу вчасно розрахуватися за газ. Проте Нацбанк не має з’ясовувати, як закачується газ, його справа - стабільність банківської системи».

Проте, у стрибках курсу гривні, на думку глави держави, винен насамперед Кабмін. «Нацбанк може регулювати тільки епізоди, а не загальну тенденцію курсу національної валюти, яку визначає бюджетна, фіскальна та інвестиційна політика уряду», — вважає він.

На думку В.ЮЩЕНКА, НБУ міг би встановити курс гривні до долара на рівні 6,5, якби уряд зміг залучити до України додатково близько 14 млрд. доларів. Але поки гривня «просідає» під тиском національних боргів, що зростають. За інформацією Президента, на сьогодні їх сума становить 185 млрд. грн.

Незважаючи на те, що В.ЮЩЕНКО і на цей раз оцінив В.СТЕЛЬМАХА як фахівця своєї справи, пише видання, зміна ставлення Президента до глави НБУ наявна. Раніше Президент навіть не допускав можливості звільнення В.СТЕЛЬМАХА і неодноразово заявляв про це в пресі. Навіть тоді, коли Верховна Рада висловила недовіру главі НБУ і створила комісію з питань перевірки діяльності Нацбанку протягом жовтня-грудня 2008 року. Тоді парламент визнав процедури рефінансування, здійснені НБУ, непрозорими. Крім того, на думку слідчої комісії, діяльність НБУ призвела до масштабної і різкої дестабілізації національної валюти та інфляції.