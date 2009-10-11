Януковича попросили не йти у Президенти

Представники інтелігенції Кіровоградської, Житомирської та Вінницької областей звернулися до співвітчизників із закликом підтримати на президентських виборах єдину кандидатуру від демократичних сил - чинного прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передають кореспонденти УНІАН, сьогодні їх об`єднала одна мета – «зробити все можливе, щоб наша країна нарешті мала гідного керманича».

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«В Україні, на щастя, немає тайфунів та землетрусів. Є землетруси лише в головах окремих політиків. А нам потрібен розумний поводир. Керівник, у якого є три головні для нації якості; мудрість, енергія і любов. Любов непоказна, незрадлива, любов до рідної країни та свого народу. Саме ці якості є лише в одного політика - Юлії ТИМОШЕНКО, котра живе і працює за простою і дохідливою формулою - добро роби, зло - ні», - підкреслив голова Кіровоградського осередку Національної спілки письменників України, лауреат республіканських та обласних літературних премій Віктор ПОГРІБНИЙ.

У свою чергу знаний у світі заслужений діяч мистецтв України Юрій ЛЮБОВИЧ запропонував не лише підтримати звернення про об`єднання навколо єдиного кандидата від демсил, а й виступити з ініціативою від Кіровоградщини адресувати звернення Віктору ЯНУКОВИЧУ з вимогою не йти в президенти.

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На зібранні інтелігенції Житомирської області голова обласної спілки художників Василь КОНДРАТЮК з притаманною митцям творчою позицією, перш за все побачив у прем’єрці чарівну жінку. Він закликав чоловіків політиків поступитись місцем жінці.

Житомирські медики ж, навпаки висловились з прагматичної позиції. Так, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я Житомирської обласної ради, головний лікар одного з медичних закладів області Володимир ГОЛОВАКОВ наголосив на зрушеннях, що прийшли в медицину завдяки роботі Ю.ТИМОШЕНКО. «Зараз, як ніколи раніше велика увага приділяється медицині на різних рівнях. Закуповується обладнання, транспорт, відроджується сільська медицина, ФАПи та амбулаторії, - сказав він, - це не гамм-ніж Президента, який так ніхто і не побачив, а реальні дії, які ми – медики вже відчули та повірили, що нам і надалі сприятимуть в роботі на благо нації», - промовисто заявив В.ГОЛОВАКОВ.

Ректор Житомирського інституту журналістики Андрій БЛИЗНЮК закликав Ю.ТИМОШЕНКО не повторювати помилку 2004 року, коли фактично свою перемогу на виборах вона віддала іншій людині.

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«Ми усвідомлюємо, який відповідальний вибір належить зробити суспільству в період політичної нестабільності, а інколи й протистояння в таборі демократичних сил, що загрожує приходу до влади антиукраїнських політиків, які у нечесний спосіб можуть використати мандат виборця. Тому в цей важливий для нашої держави час закликаємо згуртуватися довкола демократичних сил, для того, щоб перемогти на виборах. Ми глибоко переконані, що нині діючий прем’єр-міністр Юлія Тимошенко – єдиний, надійний кандидат від демократичних сил. У своїй діяльності Юлія Володимирівна не відступила від своєї передвиборчої кампанії, і в умовах світової кризи діє правильно і результативно, втілюючи свою Програму в життя», - наголосили у своїй заяві представники інтелігенції Вінниччини.

Свою підтримку також виявили представники національних меншин, зокрема іудейська та мусульманська громади Вінницької області, Літинський районний осередок громадської організації «Україна-Німеччина», Шаргородська районна культурно-просвітницька Спілка поляків ім.А.Хмельовського. Вони вважають, що «Ю.ТИМОШЕНКО – вмілий лідер, толерантний до усіх національних меншин та релігійних конфесій, дбає виключно в інтересах кожного громадянина України та в інтересах української держави».

«Юлія Тимошенко є справжнім харизматичним лідером нації. Вона дослухається до авторитетного слова науковців щодо пріоритетів економічного розвитку країни, учителів – щодо реформування системи освіти, працівників культури – щодо підвищення духовності української нації, господарників – щодо поліпшення інфраструктури регіонів. Саме тому саме нам зараз необхідно активізуватися, виступити тією акумулятивною силою, яка не дасть розпорошити голоси між непрохідними кандидатами», - наголосив у своєму виступі заслужений діяч мистецтв України, директор обласного художнього музею Ілля БЕЗБАХ

«Саме тому ми закликаємо усіх мислячих людей Юлію ТИМОШЕНКО висунути єдиним кандидатом у Президенти України від демократичних сил, яка має великий авторитет не тільки в нашій державі, а й за рубежем», - підкреслили представники Спілки підприємців та Асоціації фермерів Вінницької області.