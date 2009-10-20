Ющенко просить припинити спекуляції довкола скандалу із розбещенням

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає припинити усі спекуляції довкола останніх подій, пов’язаних із статевими злочинами щодо неповнолітніх.

Як передає кореспондент УНІАН, цю позицію В.ЮЩЕНКА оприлюднила сьогодні на брифінгу прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, глава держави змушений констатувати, що цинізм і безпринципність як політиків, так і деяких високопосадовців, зокрема правоохоронних органів, вже виходять за межі звичайної людяності.

“У нагромадженні політичних заяв і версій останнього часу можна побачити лише одне: політиків не цікавить доля постраждалих дітей; усупереч всім писаним і неписаним правилам розкриваються навіть їх імена та шокуючі подробиці злочинів», - йдеться у заяві В.ЮЩЕНКА.

На думку Президента, така нездорова поведінка політиків і деяких керівників правоохоронних органів – ганьба і для них самих, і для політичних сил, які вони представляють або підтримують.

Президент наголошує, що відповідальна позиція щодо цих жахливих злочинів може бути єдиною. Вона полягає у тому, що за наявністю певних відомостей чи доказів необхідно звертатися до правоохоронних органів, але не робити при цьому гучних заяв та не створювати політичних приводів на чужому горі.

І.ВАННИКОВА також нагадала, що минулого тижня Президент закликав правоохоронні органи об’єднати зусилля у розслідуванні цієї справи і наразі чекає звіту щодо ходу і результатів слідства.