Томенко: Ющенко діє як довірена особа Януковича

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що відмова Президента ветувати закон про підвищення соцстандартів свідчить, що главу держави не цікавлять наслідки реалізації цього документа.

Про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні під час прес-конференції у Львові, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За словами заступника голови ВР, той факт, що одразу на вимогу лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА Президент сказав, що готовий підписати закон про підвищення соціальних стандартів говорить про те, що позиції цих двох осіб співпадають і нікого не цікавить соціально-економічна складова можливості реалізації цього документа, а цікавить виборча складова і популярність тих чи інших політиків під час виборчої кампанії. «Сумно, що Президент України, який розпочав виборчу кампанію, діє як довірена особа Віктора ЯНУКОВИЧА, а не як довірена особа України», - сказав він.

Віце-спікер назвав очевидним той факт, що даний законопроект в принципі не можливо реалізувати без серйозних негативних наслідків передовсім для приватного сектору реальної економіки. «Не можливо без звільнення людей радикально підвищити мінімальну заробітну плату, але виглядає таким чином, що ця тема мало кого цікавить, оскільки сьогодні плани президентської кампанії є важливіші за стабільність в Україні», - наголосив він.

Водночас, М.ТОМЕНКО висловив сподівання, що «ця виборча істерія», що захопила штаби В.ЯНУКОВИЧА і В.ЮЩЕНКА згасне. «Дійсно важливо, хто буде президентом, але ще важливіше, щоб наступному президенту не залишилася зруйнована Україна», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора 28 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що не буде ветувати Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати».

«Ці державні стандарти піднято, очевидно, через політичну ситуацію, але вибачте, піднято, причому піднято ким? Політичною силою, яка не є членами більшості, і парламент приймає цей закон. Я згоден з парламентом», - сказав Президент.

Верховна Рада України 20 жовтня ухвалила закон «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати у 2010 році». «За» проголосувало 254 із 429 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала у повному складі за даний законопроект фракція БЮТ і частково фракція «Наша Україна – Народна самооборона». Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн. Крім того, законом встановлено мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

У 2009 році в Україні Кабінет міністрів України встановив мінімальний рівень заробітної плати з 1 січня у розмірі 605 грн., з 1 квітня – 625 грн., з 1 липня – 630 грн., з 1 жовтня – 650 грн., з 1 грудня 2009 року – 669 грн.

25 жовтня була оприлюднена заява Міжнародного валютного фонду, в якій МВФ висловив надію, що згаданий закон буде ветований Президентом України.

Непідвищення мінімальних стандартів, згідно з Меморандумом про співпрацю України з МВФ, є однією з умов продовження співпраці і виділення Україні у середині листопада четвертого – останнього – траншу кредиту стенд-бай у розмірі 2,5 млрд. SDR (понад 3,7 млрд. дол).

Глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО раніше заявила, що Президент і спеціалісти СП вивчають закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати у 2010 році».

«Тривають консультації, працюють спеціалісти над цим законом, вивчаються джерела фінансування, якщо вони є… Вивчається закон: в яку копійку це виллється країні. Це непростий закон і непросте рішення. Президент працює над цим законом. Є ще, слава Богу, час», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.