У Києві з понеділка закриють всі школи і вузи

Київська влада вживає термінових заходів із протидії епідемії грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це було повідомлено сьогодні на спеціальному екстреному засіданні у КМДА.

На початку засідання Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що хоча на сьогодні ситуація у Києві краща, ніж у багатьох інших містах України, все ж через те, що столиця є найбільш відвідуваною іноземцями, а також жителями регіонів Україна, вона може бути уражена епідемією. У зв’язку з цим прийнято рішення про термінове створення оперативного штабу при КМДА під керівництвом мера міста.

Як повідомив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, цей штаб буде проводити засідання щодня аж до моменту, поки не буде покращення ситуації.

Головний санітарний лікар Києва Олександр ПОНОМАРЕНКО повідомив, що на сьогодні у столиці зафіксовано 16 тис. 763 хворих на ГРВІ, що на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Столиця подолає епідпоріг, за його словами, до понеділка, 2 листопада. На кінець тижня очікується, що хворих буде 23 тис. 250 осіб.

За інформацією головного санітарного лікаря, найбільший рівень захворюваності спостерігається серед студентів, і за останній тиждень він зріс удвічі. Незначний ріст захворюваності - серед школярів, оскільки зараз тривають канікули. Також незначне зростання зафіксоване у дошкільних закладах.

О.ПОНОМАРЕНКО повідомив, що на сьогодні у Києві грипу не виявлено.

«Із 34 випадків, де ставилась пневмонія під питання, у нас в стаціонарах проведено дослідження лабораторне, вірусологічне фахівцями міської СЕС. Я повинен сказати, що маємо 5 випадків підтверджених аденовірусів і 4 випадки парагрипу. Як такого грипу на сьогодні, а тим більше пандемічного, вірусологи нашого міста не зареєстрували», - сказав О.ПОНОМАРЕНКО.

Як йшлось на засіданні, у групах ризику - діти, вагітні жінки, а також малозахищені верстви населення, тобто люди з послабленим імунітетом.

Згідно з прийнятим на сьогодні рішенням, з понеділка планується закрити усі школи, ліцеї та гімназії незалежно від форми власності до особливого розпорядження КМДА. Крім того, закриваються з понеділка усі вузи міста також до особливого розпорядження. Дошкільні заклади працюватимуть, але батькам рекомендуватимуть по можливості залишати дітей удома.

Вже з сьогоднішнього дня терміново в усіх медичних закладах вводиться закритий режим роботи. Для усіх місць громадського харчування, торгівлі та інших об’єктів обслуговування вводиться масочний режим.

КМДА заборонила «Київенерго» відключати від тепла будь-які об’єкти міського господарства у зв’язку з епідемічною ситуацією. У місті також обмежено проведення масових заходів. Керівникам усіх комунальних транспортних підприємств належить забезпечити проведення дезинфекції у транспортних засобах.

Крім того, столична влада взяла на себе зобов’язання забезпечити усіх малозабезпечених громадян міста безкоштовною медичною допомогою і ліками.

Як повідомила начальник Головного управління охорони здоров’я КМДА Людмила КАЧУРОВА, уже в лікувальних установах готові до прийому хворих з підозрою на грип 120 ліжок, зокрема, у міських лікарнях № 9 та № 4. А загалом буде розгорнуто 660 таких ліжок у різних медустановах. Вже закуплено 5 тисяч доз препарату «Таміфлю».

Л.КАЧУРОВА запевнила, що лікувальні заклади мають п’ятимісячний запас препаратів проти грипу і ГРВІ. Крім того, подана заявка до Міністерства охорони здоров’я щодо потреб столиці на другий етап епідемії, коли хворі будуть продовжувати поступати до лікарень і не буде вистачати ліків.

Л.КАЧУРОВА також попросила столичну владу дати згоду на те, щоб один пологовий будинок міста було відведено лише для прийому породіль, у яких підозрюється грип. Вона також наголосила на тому, що під особливим контролем мають бути усі вагітні жінки та породіллі у період епідемії, оскільки вони входять до групи ризику.

Керівник комунального підприємства «Фармація» Лариса ЖЕЛЄЗНЬОВА повідомила, що «на сьогодні у столиці є паніка і тому з аптек зникли марлеві пов’язки». Вона запевнила, що на базі її підприємства є 300 тисяч таких пов’язок, які зараз поставляються в аптеки мережі. До понеділка передбачається забезпечити запас в аптеках міста не менше 1 млн. таких пов’язок.

Щодо інших медичних препаратів столична влада розпорядилася виділити з бюджету міста додаткові кошти для їхнього забезпечення у необхідній кількості.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив звернути особливу увагу відповідних служб на організацію протиепідемічних заходів на вокзалах та в аеропортах. Також він попросив попередити усіх лікарів міста про особисту відповідальність у випадках, якщо вони будуть ставитись до хворих «не по-людськи».

«Я хочу звернутись до киян, щоб вони не створювали паніку, оскільки мова ще не йде про епідемію. Мова йде тільки про те, що ми попереджуємо, що вона буде в Києві», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За словами головного санлікаря, зазвичай середній термін тривалості епідемії – 3-4 тижні.

Виходячи із того, що епідпоріг у місті може бути подоланий до наступного тижня, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ закликав киян бути особливо обережними протягом наступного місяця. Він пообіцяв, що щоденно мерія надаватиме оперативну інформацію по ситуації із захворюваністю в місті.

«Я вимагаю зробити Київ прикладом боротьби з епідемією, і для цього у нас достатньо організаційних і фінансових ресурсів», - звернувся він до представників КМДА та керівників комунальних підприємств, що брали участь у засіданні.