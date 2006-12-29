Ющенко може не прийняти підписи від Медведчука

Член фракції “Наша Україна” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ вважає, що у Президента України Віктора ЮЩЕНКА є всі підстави не ухвалювати рішення щодо проведення референдуму по НАТО.

В ексклюзивному коментарі УНІАН депутат висловив жаль з приводу ухвалення Центральною виборчою комісією відповідного рішення. Він нагадав, що по фактах фальсифікацій підписів було відкрито багато кримінальних справ – “і це лише там, де проявили наполегливість члени ЦВК, а там де не проявляли – відмовлялись це робити (відкривати кримінальні справи – УНІАН). Знаємо також, наскільки не виконали свої обов’язки голови місцевих рад, які по закону були зобов’язані провести перевірку”.

“Тому мені шкода, що це було зроблено. Ну що ж, зроблено - то зроблено”, - сказав Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ, додавши, що триває гра на політичне протистояння, на розкол України. “Мені здається, що сьогодні всі, хто хоча б трохи причетний до влади, повинен подумати про те, як він буде керувати державою після такого референдуму. Йому буде дуже не просто, оскільки, найскоріше, це призведе до гострої поляризації ситуації в Україні”, - зауважив депутат.

Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ також висловив здивування, чому ЦВК планує передати документи на розгляд глави держави: “Мені не зовсім зрозуміло, на якій підставі ЦВК передала ці підписи саме Президенту”. Він зауважив, що Конституція України не визначає, кому передаються підписи з ЦВК, але в Законі “Про референдум” сказано, що вони передаються до Верховної Ради. “Мені незрозуміла законність дій ЦВК – те, що колись ще при Михайлові РЯБЦЮ (колишній голова ЦВК) у 90-му році ЦВК передала Президенту, то це було за домовленістю. Тоді Президент погодився прийняти. Я не знаю, чи Президент сьогодні прийме їх”, - наголосив він, висловивши думку, що у Віктора ЮЩЕНКА є всі підстави повернути документи без розгляду.

Як повідомляв УНІАН, СДПУ(о) з листопада 2005 року до лютого 2006 року по всій країні організувала 109 ініціативних груп. Вони зібрали на підтримку референдуму про членство України в НАТО й участі в Єдиному економічному просторі понад 4,6 млн. підписів, які були передані в ЦВК. Відповідно до законодавства, для організації всеукраїнського референдуму за народною ініціативою необхідно зібрати не менше трьох мільйонів підписів.

30 жовтня цього року голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ повідомив, що правоохоронні органи порушили 28 кримінальних справ за фактами порушень при зборі підписів за проведення референдуму про членство України в НАТО й ЄЕП.

У свою чергу, 9 листопада прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що відомство вивчає 10 кримінальних справ, порушених за фактами внесення неправдивих відомостей у підписні листи щодо проведення всеукраїнського референдуму з питань вступу України до НАТО й ЄЕП.

11 грудня Печерський райсуд Києва зобов`язав Центрвиборчком підбити підсумки збору підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу України до НАТО й ЄЕП.

ЦВК оскаржила в Апеляційному суді м. Києва визнання її бездіяльності щодо підбиття підсумків збору підписів за проведення референдуму з питань про вступ України до НАТО й ЄЕП.

Сьогодні, 29 грудня, Центральна виборча комісія визнала дійсними 4 млн. 431 тис. 674 підписи із зібраних 4 млн. 656 тис. 182 підписів громадян за проведення референдуму про членство України в НАТО і Єдиному економічному просторі з Білоруссю, Казахстаном і Росією (ЄЕП).

ЦВК також ухвалила передати загальні підсумки зі збору підписів за проведення референдуму на розгляд Президента України В.ЮЩЕНКА.