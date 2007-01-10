Як українці ставляться до Брежнєва, Кучми та інших політиків (опитування)

З 2002 по 2006 рік не відбулося ніяких змін в оцінках громадянами України історичних та політичних діячів.

Відповідні дослідження сьогодні на прес-конференції в УНІАН презентував директор Інституту політики, народний депутат України Микола ТОМЕНКО.

Так, за його словами, 70% респондентів позитивно оцінюють діяльність Богдана Хмельницького та 60% - Петра I. Найпопулярнішим діячем радянського періоду історії України залишається Леонід Брежнєв - позитивно оцінюють 52% опитаних (53% у 2002 році). Водночас, Михайла ГОРБАЧОВА позитивно оцінюють лише 29% респондентів.

Як повідомив М.ТОМЕНКО, майже половина опитаних позитивно ставиться до Михайла Грушевського (49%) та В’ячеслава Чорновола (47%). Водночас, кожний четвертий українець не знає Павла Скоропадського, кожний сьомий – Михайла Грушевського та кожний десятий – Симена Петлюру.

Також переважно негативний образ у українців склався щодо двох президентів незалежної України: у Леоніда КРАВЧУКА 57% негативних оцінок, у Леоніда КУЧМИ - 71%.

В дослідженні зазначається, що ставлення молоді до історичних та політичних діячів незначно відрізняється від ставлення громадян старшого віку. Так, Б.Хмельницький та Петро I й у віковій категорії 18-29 років є лідерами позитивного оцінювання: 71% і 58%, відповідно. Проте молодь більш позитивно оцінює М.Грушевського (55%), І.Мазепу (41%) і С.Петлюру (25%), а більш негативно - Володимира Леніна, Йосипа Сталіна і Микиту Хрущова. Як і в середньому по виборці, кожний четвертий зізнався, що не знає П.Скоропадського.

Водночас, регіональна диференціація у ставленні до політиків залишилася незмінною: діячі радянського періоду вище оцінюються на сході України (за винятком М.ГОРБАЧОВА), а представники національно-визвольного руху – на заході. У Донецькій та Луганській областях позитивне ставлення до Степана Бандери продемонстрували 6% опитаних, М.Грушевського 30%, І.Мазепи 17% (на заході 62%), П.Скоропадського 16%, В.Чорновола 39% (у 2002 році тут його позитивно оцінювали 18% респондентів). У 5 західних областях Л.Брежнєва схвально характеризують 24%, Леніна 12% (на сході 51%), М.Хрущова 28% (на сході 38%).

М.ТОМЕНКО вважає, що схожі оцінки громадянами протилежних історичних постатей свідчать про те, що школа, медіа та політики не змогли показати суспільству “своїх героїв”, незважаючи на їхні помилки та досягнення.

Опитування проводилось на замовлення Інституту політики «Українським демократичним колом» спільно з компанією «Ukraine sociology service» з 12 по 22 грудня 2006 року. Опитано 4 тис. 998 респондентів (похибка вибірки не перевищує 2%).

У ході опитування з’ясовувалося ставлення громадян до історичних подій, політичних діячів та перспектив розвитку країни. Частина запитань анкети відтворювала опитування «Українського демократичного кола» в грудні 2002 року, що дозволяє порівнювати дані та виявляти динаміку настроїв та настанов населення України.