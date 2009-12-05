Порошенко: Україна готова розглянути будь-які варіанти розширення ГТС

На додаток до існуючої української газотранспортної системи (ГТС) економічно виправдано побудувати кілька нових гілок, які обійдуться можливим партнерам по майбутньому консорціуму в десятки разів дешевше, ніж обхідні газопроводи.

Про це заявив міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО в інтерв`ю виданню «Дзеркало тижня» (№ 47 від 5-11 грудня 2009 року).

«Дискусії про зміну форми власності ГТС я не допускаю. Але ще з 2005 року ми говоримо про те, що на додаток до існуючої ГТС, яка має можливість транспортувати майже 140 млрд. кубометрів (газу) за рік, буде цілком економічно виправдано побудувати кілька нових гілок, які обійдуться чи то російському платнику податків, чи будь-якому іншому нашому партнеру, в десятки разів дешевше», — заявив міністр.

При цьому він додав, що «говорити про формат власності новозбудованої частини ГТС ми не тільки готові, а й зацікавлені».

За словами П.ПОРОШЕНКА, початок переговорів щодо створення цього консорціуму очікується вже в 2010 році.

На думку керівника МЗС, ключем до вирішення існуючих проблем у газовій сфері мають стати уніфікована цінова політика, довгострокові контракти і багатобічний формат газових переговорів.

«На мій погляд, уніфікована цінова політика на газ для всіх споживачів, уніфікована цінова політика на транзит для всіх країн, довгострокові контракти, які позбавлені політичної складової, перехід від двостороннього формату діалогу до багатостороннього істотно зміцнять енергетичну безпеку континенту. Підкреслюю: я бачу Україну складовою частиною цієї політики, а не окремим транзитним елементом», — додав П.ПОРОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система ДК «Укртрансгаз» складається із 71 компресорної станції загальною потужністю 5405,1 МВт. Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 37 тис. км. Пропускна спроможність ГТС України: на вході – 288, на виході – 178,5 млрд. куб. м, зокрема в країни Європи – 142,5 млрд. куб. м.

За оцінками експертів НАК «Нафтогаз України», пропускну спроможність української ГТС можна розширити на 60 млрд. куб. м на рік за рахунок інвестування 5-6 млрд. доларів.