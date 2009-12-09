Москва готує Києву нову газову кризу?

У Раді національної безпеки і оборони України попереджають про можливу підготовку російською стороною "нової газової кризи" для дискредитації Києва і підготовки умов для укладення угоди, більш вигідної для Москви.

Про це говориться в підготовленій апаратом РНБО "Аналітичній записці щодо загроз національним інтересам в газовій сфері", обнародуваній на сайті Президента України.

Згідно з документом, розвиток ситуації після укладання 19 січня 2009 року газових угод дає мотив експертам, зокрема зарубіжним, говорити про "високу вірогідність штучного створення нової газової кризи з покладанням відповідальності за нього на українську сторону".

Про високу вірогідність штучного повторення газової кризи йдеться і у висновках американських експертів, які були озвучені колишнім прем`єром Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ на ІV енергетичному форумі в Будапешті (15-17 листопада 2009 р.), зазначається в аналітичній записці РНБО.

Висновок про продовження підготовки країн Європейського Союзу до перебоїв у поставках газом зробив також голова комітету Європарламенту з питань енергетики, промисловості і досліджень Герберт РОЙЛЬ в інтерв`ю Deutsche Welle (25 листопаду 2009 р.).

Офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" (25 листопада 2009 р.) заявив, що повністю виключити вірогідність повторення конфлікту не можна.

«При цьому, якщо щось піде не так, то в цьому "однозначно" буде винувата Україна. Метою ж цих дій є неринкова конкуренція і прагнення російської сторони остаточно монополізувати шляхи транспортування енергоносіїв за маршрутом "Схід-Захід"”, а також поставити під контроль політику ЄС», - говориться в записці РНБО.

У документі зазначається, що експерти у сфері національної безпеки розглядають можливість реалізації наступного сценарію: "1. Через відсутність коштів зривається черговий платіж за природний газ, що імпортується. 2. Російська сторона обмежує подачу газу до України для внутрішнього споживання і через деякий час інспірує нову газову кризу, перервавши поставки газу до Європи під приводом "розкрадання" газу в Україні. 3. Це змушує українську сторону до термінового укладення міжурядової угоди в газовій сфері на умовах, максимально наближених до умов, запропонованих російською стороною".

У результаті, як зазначається в документі апарату РНБО, "через три-п`ять років найбільш ліквідна власність держави Україна (зокрема її ГТС) може перейти під іноземний контроль, перш за все, російської сторони, як плата за штрафи, виставлені згідно з умовами контракту купівлі-продажу газу між ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" від 19 січня 2009 року через недобір законтрактованого об`єму газу".

Експерти переконані, що останнє може бути головною частиною непрозорих домовленостей з Кремлем. "При цьому непред`явлення штрафних санкцій в 2009 році, які становлять близько 4,5 млрд. дол., може бути як однією з частин подібного сценарію, так і додатковим важелем, який спонукає уряд України укласти міжурядову угоду на умовах, запропонованих російською стороною", - зазначається в записці.

У цьому контексті позови компанії "РосУкрЕнерго" (зокрема, повідомлення про суперечку від компанії Centergas Beteilingungs Holding AG, що є акціонером "РосУкрЕнерго") або їх блокування з боку "Газпрому" як акціонера "РосУкрЕнерго" можуть розглядатися як додатковий важіль тиску на українську сторону.

У записці також наводиться інформація про те, що, згідно з повідомленнями у ЗМІ, "РосУкрЕнерго" збільшила претензії до "Нафтогазу України" в Стокгольмському арбітражі до 8,26 млрд. дол. за 11 млрд. куб. м газу, які були відібрано з підземних сховищ газу як зарахування зобов`язань "РосУкрЕнерго" перед "Нафтогазом", що виникли в результаті переуступки ВАТ "Газпром" прав вимог у розмірі 1,7 млрд. дол.

Аналітики РНБО зазначають, що головним заходом з нейтралізації подібного руйнівного для української економіки і національного суверенітету сценарію має стати своєчасна сплата за природний газ, що імпортується, оскільки саме затримка з оплатою буде ініціюючим чинником для будь-якого негативного розвитку подій.