Кому вигідні заяви Мельниченка (думки експертів)

Експерти вважають, що заяви колишнього охоронця екс-президента України Леоніда КУЧМИ Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА вигідні тим, хто хоче розпуску Верховної Ради України.

Таку думку вони висловили під час експертного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

Як повідомили УНІАН в інституті, в опитуванні вони попросили українських політиків і політологів прокоментувати значущість заяви М.МЕЛЬНИЧЕНКА щодо того, що він назвав Володимира ЛИТВИНА замовником вбивства Георгія Гонгадзе.

Директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО вважає, що останнім часом в українському політикумі розгорнулося «цькування» спікера парламенту В.ЛИТВИНА. «Я не думаю, що це пов`язано з виборчою кампанією і з президентськими амбіціями ЛИТВИНА – вони у нього достатньо скромні, і навряд чи він може претендувати на якийсь серйозний результат. Водночас, мені здається, що заяви МЕЛЬНИЧЕНКА можуть призвести до десакралізації парламенту, до повної втрати парламентом авторитету, до разбалансування його роботи. Вони (заяви) дають козирі в руки тим, хто хотів би якнайшвидше розпустити парламент», - вважає К.БОНДАРЕНКО.

На його думку, заява М.МЕЛЬНИЧЕНКА може сприяти вибудовуванню якогось ланцюжка: у парламенті зібралися самі злочинці. «Зараз можна акцентувати увагу на ЛОЗІНСЬКОМУ, на справі педофілів», прив`язати ще ЛИТВИНА - це буде додаткове аргументування для населення на випадок, якщо парламент буде розпущено», - сказав політолог. Він вважає, що заяви М.МЕЛЬНИЧЕНКА свідомо або не свідомо - «це один з елементів спільної кампанії з підготовки громадської думки до нелегітимного розпуску Верховної Ради».

На думку експерта, заява М.МЕЛЬНИЧЕНКА, хоче він сам того чи ні, сьогодні лежить в руслі виборчої кампанії Президента Віктора ЮЩЕНКА. «Завтра Президент просто виступить із заявою і скаже: раз у нас такий парламент – по-перше, немає більшості, по-друге, парламент не хоче приймати Конституцію, по-третє, там сидять самі злочинці – давайте їх замінимо на інших людей. Заява МЕЛЬНИЧЕНКА лежить якраз в цій площині», - вважає К.БОНДАРЕНКО.

У свою чергу президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ зазначив, що, з погляду інформативності, заява М.МЕЛЬНИЧЕНКА не нова. «Але, у будь-якому разі, я думаю, МЕЛЬНИЧЕНКО виконує певну політичну роль, яка зводиться до того, що він своїми заявами і акцентами підіграє тим політичним силам, які намагаються використати стару матрицю: старий режим як інструмент передвиборної політичної боротьби», - вважає експерт.

«Не є, напевно, одкровенням те, що на цих виборах вже було багато спроб нав`язати як головну тему політичної дискусії вивчення злочинів, порушень тощо старого режиму. Тут можна пригадати і тему, пов`язану з арештом ПУКАЧА, і трагедію Гонгадзе, і отруєння В.ЮЩЕНКА. Я думаю, що МЕЛЬНИЧЕНКО десь вбудований в цю гру», - вважає А.ЄРМОЛАЄВ. На думку політолога, В.ЛИТВИН в даному випадку - швидше символічна фігура, яка втілює старий режим, тому спекуляція на його імені, спекуляція на недоведених судом фактах є лише елементом передвиборних перегонів.

«У таких випадках завжди потрібно шукати відповідь на питання: кому це вигідно? Моя думка - діючому Президенту і його команді. Я думаю, що особисто для М.МЕЛЬНИЧЕНКА це остання спроба якось закріпитися на політичному рівні, тому що всі попередні спроби невдалі. Але, мені здається, він навряд чи зможе вплинути на хід виборів. Тема «старий режим – новий режим» не спрацьовує», - вважає А.ЄРМОЛАЄВ.

Народний депутат України, заступник голови фракції «Блок Литвина» Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ вважає, що мотивом заяви М.МЕЛЬНИЧЕНКА було бажання привернути до себе увагу. «Вони пройшли вже по цілому ряду кандидатів, просячи грошей за свої послуги. До речі, деякі від них були і в нас. Але коли вони грошей не одержали, вони вирішили вкотре стару заїжджену платівку програти, щоб хтось до них просився. Можливо, комусь вони будуть потрібні, можливо, вони ще раз щось зароблять. От і все. Мета була якраз та, що ви мені подзвонили, ще хтось подзвонив. Нібито вони є гравцями, неначе вони потрібні. Але вони нікому не потрібні», - сказав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Крім того, народний депутат України від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО вважає, що, незалежно від мотивів М.МЕЛЬНИЧЕНКА, його дії вкрай неправильні. «Я свято переконаний в тому, що жодна людина не може бути названа злочинцем до набуття чинності вироку. Чи то стосується замовників вбивства Гонгадзе, чи то стосується судді ЗВАРИЧА, чи то стосується будь-кого ще. Але, на жаль, у нас немає цієї мінімальної правової культури. А потім ми дивуємося, чому у нас відбувається те, що відбувається», - зазначив він.

Депутат сказав, що йому складно говорити про мотиви М.МЕЛЬНИЧЕНКА. «Але це дуже неправильно у будь-якому разі. Так само неправильне розголошення таємниці слідства, так само неправильне голослівне звинувачення на адресу будь-кого до рішення суду», - сказав С.ВЛАСЕНКО.