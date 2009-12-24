Гриценко придумав, як втримати молодь у селах

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує на необхідності сформувати для селянина ефективнішу аграрну політику.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті «Сільські вісті», повідомили УНІАН у прес-службі політика.

«У нинішньому стані Аграрний фонд як ключовий елемент інфраструктури аграрного ринку неспроможний виконувати покладені на нього функції», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Він переконаний, що заставні та інтервенційні закупівлі у обсязі 1-2% зібраного врожаю не роблять погоди на ринку сільгосппродукції, натомість на фонд поклали абсолютно невластиві для нього функції: повернення ПДВ зернотрейдерам, постачання міндобрив, пального тощо.

«Держава справді має стати для селянина надійним партнером, сформувавши принципово іншу, дієвішу, ефективну аграрну політику. Вона має забезпечити рентабельність, а отже, розширене відтворення сільськогосподарського виробництва», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, саме на цій основі здійснюватиметься оновлення техніки і технологій, підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору.

«Це забезпечить зростання надходжень у сільські бюджети, які отримають достатні кошти для розбудови соціальної та економічної інфраструктури. Село може і повинно стати локомотивом для всієї економіки України в умовах впливу загальносвітової фінансово-економічної кризи», - підкреслив кандидат в Президенти.

Він впевнений, що потрібно ввести державне регулювання ринку сільгосппродукції за рахунок закупівлі до 10% обсягу вирощеного врожаю окремих культур.

«Держава, з одного боку, має створити дієву систему підтримки української сільгосппродукції на світовому ринку, а з іншого – захистити національного виробника на внутрішньому ринку, - зазначив А.ГРИЦЕНКО. – Фінансово-кредитні інструменти підтримки виробництва продовольства мають стати ефективними, прозорими й доступними».

Також кандидат у Президенти пропонує переглянути оподаткування сільгосппідприємств з урахуванням сезонності виробництва, щоб їм не доводилося вишукувати кошти для сплати податків в момент найгострішої потреби в них.

«За державний кошт має розвинутися інфраструктура сільського господарства: логістика, обслуговуючі кооперативи, гуртові ринки, система страхування ризиків, цін на сільськогосподарську продукцію. Це дозволить сільгоспвиробникам чітко прораховувати результати своєї діяльності і контролювати ризики», - вважає А.ГРИЦЕНКО.

Також він наголошує на необхідності стимулювання створення і перенесення у сільську місцевість виробництв несільськогосподарського профілю для організації нових робочих місць.

«У розвинених країнах більшість нових, в тому числі й високотехнологічних, виробництв розмішуються саме у сільській місцевості. Це вирішить проблему зайнятості жителів села, молодь залишатиметься у селах», - впевнений кандидат у Президенти.