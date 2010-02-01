Суд продовжив заборону масових заходів на Майдані

Окружний адміністративний суд Києва продовжив заборону політичним партіям та громадським організаціям на проведення масових заходів на Майдані Незалежності.

Про це УНІАН повідомило джерело в Київській міській державній адміністрації.

«Є постанова суду від сьогоднішнього числа про заборону таких заходів на Майдані Незалежності», - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що постанова суду стосується всіх заявок, що були подані в КМДА до сьогоднішнього числа. Це заявки від Партії регіонів та БЮТ, уточнив співрозмовник.

Як повідомляв УНІАН, раніше Окружний адміністративний суд Києва забороняв проведення масових акцій на Майдані Незалежності в період з 9 січня по 5 лютого ц.р. Рішення було прийнято у зв’язку зі зверненням столичної влади з вимогою обмежити на період президентських виборів проведення будь-яких акцій та заходів партіями та громадськими організаціями на центральній площі міста.