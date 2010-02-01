Суд продовжив заборону масових заходів на Майдані
Неофіційна інформація
Окружний адміністративний суд Києва продовжив заборону політичним партіям та громадським організаціям на проведення масових заходів на Майдані Незалежності.
Про це УНІАН повідомило джерело в Київській міській державній адміністрації.
«Є постанова суду від сьогоднішнього числа про заборону таких заходів на Майдані Незалежності», - сказав співрозмовник агентства.
Він зазначив, що постанова суду стосується всіх заявок, що були подані в КМДА до сьогоднішнього числа. Це заявки від Партії регіонів та БЮТ, уточнив співрозмовник.
Як повідомляв УНІАН, раніше Окружний адміністративний суд Києва забороняв проведення масових акцій на Майдані Незалежності в період з 9 січня по 5 лютого ц.р. Рішення було прийнято у зв’язку зі зверненням столичної влади з вимогою обмежити на період президентських виборів проведення будь-яких акцій та заходів партіями та громадськими організаціями на центральній площі міста.