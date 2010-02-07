Дані про кількість бажаючих проголосувати вдома (оновлюється)

У другому турі президентських виборів у Харківській області кількість бажаючих проголосувати вдома зросла до 4%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав на прес-конференції у Харкові голова Харківської обласної окружної виборчої комісії Микола СЕЛЕЗНЬОВ.

«Ми маємо дані, що кількість бажаючих проголосувати вдома у другому турі трохи більше. Якщо близько 3% було бажаючих проголосувати вдома в першому турі, то сьогодні це близько 3,5 – 4% бажаючих проголосувати вдома», - сказав М.СЕЛЕЗНЬОВ.

М.СЕЛЕЗНЬОВ зазначив, що на збільшення кількості виборців, які голосуватимуть вдома, вплинули об’єктивні фактори, зокрема «дуже багато людей хворих», а також діяльність громадських організацій.

«Виявили певну активність деякі громадські організації, які попіклувалися за похилих людей. За цих людей піклуються їхні колеги і з громадських організацій, і, можливо, сусіди, можливо, ще хтось з бажаючих активізувати участь виборців у виборчому процесі», - зазначив М.СЕЛЕЗНЬОВ.

На його думку, це «повністю природний процес».

В Івано-Франківській області у другому турі президентських виборів голосуватимуть вдома 4,35% виборців, або 47 050 осіб.

Про це повідомили УНІАН в окружних виборчих комісіях Івано-Франківської області.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня вдома голосували 3,6% прикарпатців, або 38 565 осіб.

Всього в Івано-Франківській області за уточненими даними 1 082 563 виборці.

В Херсонській області кількість бажаючих проголосувати вдома у другому турі виборів зросла на 1,25% - до 2,75% (24,03 тис. виборців) від загальної кількості виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними Херсонської облдержадміністрації, в області нараховується 872,37 тис. виборців (за даними ЦВК – 880,3 тис. виборців).

У першому турі виборів, 17 січня, в Херсонський області загалом вдома проголосували 2,89% від загальної кількості виборців (538,43 тис. виборців), щоб взяли участь у виборах.

За даними ЦВК, 17 січня, явка виборців в області становила 60,47%.

У Львівській області близько 3 відсотків виборців виявили бажання проголосувати вдома. Про це повідомив УНІАН начальник відділу адміністрування державного реєстру виборців Львівської облдержадміністрації Федір АЛЄЙНІКОВ,

За даними Львівської ОДА – це майже 60 тисяч виборців області.

Під час першого туру президентських виборів, заяви для голосування поза межами виборчих дільниці подали 70 523 виборці Львівщини.

Під час позачергових парламентських виборів у 2007 році кількість осіб, які подали заяви для голосування вдома становила 3,6 відсотка, під час виборів до Верховної Ради 2006 року – 3,2 відсотка, інформує Львівська ОДА.

Як повідомив Ф.АЛЄЙНІКОВ, на підставі заяв виборців Львівщини було сформовано витяг зі списку виборців, затверджений Постановою 2 141 ДВК Львівської області, про голосування поза межами приміщення виборчої дільниці, на підставі якого і відбувається зараз голосування вдома.

Довідка УНІАН. У Львівській області 12 ТВО, 2 141 виборчі дільниці, зареєстровано 1 964 602 виборці, що на 60 тис. менше, аніж на попередніх виборах.

Сумській області кількість виборців, які у другому турі виборів Президента України голосуватимуть вдома, зросла до 52 тис. 85 осіб, що становить 5,49% від загальної кількості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Сумської облдержадміністрації Микола ЛАВРИК.

При цьому він зазначив, що у першому турі 17 січня на Сумщині було подано 4,5% заяв від виборців про голосування вдома.

За словами губернатора, кількість виборців, які виявили бажання голосувати вдома, зросла в усіх містах та районах області. Водночас він додав, що більше бажаючих у районах, менше – в містах. Наприклад, у місті Суми – 1,5%, а в Недригайлівському районі – 13,5%.

Загалом, за даними М.ЛАВРИКА, до списків виборців на Сумщині внесено 949 тис. 399 осіб.

Голова Сумської ОДА підкреслив, що о 8-й год. ранку всі 1 тис. 33 виборчі дільниці відкрилися вчасно і на даний час ніяких надзвичайних ситуацій на них не відбулося.

«Сьогодні правоохоронні органи в регіоні працюють у посиленому режимі. Були дуже складні погодні умови, але на ранок під’їзди до кожної виборчої дільниці розчищені», - сказав М.ЛАВРИК.

Він також повідомив, що всі члени ДВК знаходяться на робочих місцях «і будуть працювати».

«Вони ознайомлені з вимогами закону про кримінальну відповідальність за зрив виборів. У свою чергу влада забезпечила матеріально-технічну сторону роботи комісій і жодної скарги на матеріально-технічну організацію їх роботи немає», - повідомив М.ЛАВРИК.

В Житомирській області у другому турі виборів Президента кількість бажаючих проголосувати вдома збільшилася майже на 1% - до 4,49%.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар голови Житомирської облдержадміністрації Віра РАЧКОВСЬКА.

За її словами, "заяви щодо голосування вдома на Житомирщині написали 4,49% виборців регіону, а це 46 тис. виборців".

В.РАЧКОВСЬКА нагадала, що у першому турі президентських виборів 17 січня на Житомирщині вдома проголосувало 3,63% виборців.

При цьому вона наголосила, що найвищий відсоток бажаючих проголосувати вдома зафіксовано нині у Малинському районі (9,43%), найнижчий - у Житомирі (0,09%). У Коростені цей показник становить 5,02% від загальної кількості виборців, у Бердичеві - 7,41%.

Всього у Житомирській області зареєстровано 1 млн. 22 тис. 648 виборців. Працює 1 тис. 453 виборчі дільниці.

У Севастополі до списків для голосування вдома внесено 6 тис. 380 виборців, що становить 2% усієї кількості виборців.

Про це кореспондента УНІАН повідомив заступник голови міської державної адміністрації Дмитро БАЗІВ.

За його словами, найменшу кількість виборців для голосування вдома внесено у Гагарінському районі - 1,4%, найбільшу - у Балаклавському районі - 3,5%. (УНІАН: у першому турі у місті фактично проголосували вдома 1,5% виборців - 4 тис. 700 осіб).

Всього, сказав Д.БАЗІВ, за даними, які передавалися до окружних виборчих комісій органами ведення реєстру, до списків виборців до другого туру в Севастополі було внесено 305 тис. 400 осіб.

«Але ми думаємо, що, зрештою, ця кількість трохи зросте. Адже не всі виборці, які прийдуть голосувати, перевіряли себе у списках. Можливо, когось не був внесено, і у день голосування розв`язуватиметься питання щодо їх включення до списків», - відзначив Д.БАЗІВ. (УНІАН: у першому турі до списків для голосування в Севастополі було всього внесено 306 тис. 987 осіб).

У Запорізькій області голосувати вдома будуть майже 49 тис. виборців.

Як повідомив УНІАН голова правління Запорізької обласної організації Комітету виборців України Роман П’ЯТИГОРЕЦЬ, в цілому виборцями Запорізького регіону подано 48 тис. 920 заяв про голосування вдома.

"У процентному співвідношенні це становить від 1% до 3% загальної кількості тих, хто голосує на дільниці", - повідомив Р.П’ЯТИГОРЕЦЬ, зазначивши при цьому, що, "порівняно з першим туром виборів Президента України, на тих дільницях, де були присутні стаціонарні спостерігачі КВУ, кількість голосуючих вдома скоротилася в середньому в 2 рази".

Він також повідомив, що в Запорізькій області сьогодні відбувається масове включення виборців до списків.

Як зазначив Р.П’ЯТИГОРЕЦЬ, подібні факти реєструються, зокрема, на території Запоріжжя - конкретно на виборчих дільницях ТВК №76 (Заводський і Ленінський райони Запоріжжя), ТВК №77 (Орджонікідзевський і Хортицький райони Запоріжжя) і ТВК №78 (Шевченківський район Запоріжжя).

"На дільниці №25 (ТВК №76) відбувається масове включення в списки виборців, яких підвезли до дільниці трьома автобусами і продовжують підвозити іншими видами транспорту. На дільниці №39 (ТВК №77) - це 5-та міськлікарня Запоріжжя, перебуває 166 хворих, а бюлетенів 390, плюс заяви від 89 чоловік про голосування вдома. На дільниці №18 (ТВК №78) так само масове підвезення людей, в основному, літнього віку", - навів приклади Р.П’ЯТИГОРЕЦЬ.

Крім того, він зазначив, що в Запорізькій області на виборчих дільницях пам`ятки для виборців використовуються для агітації.

Зокрема, за словами Р.П’ЯТИГОРЦЯ, "на багатьох дільницях на території Запорізької області висить пам`ятка для виборців про те, як правильно голосувати, яка закликає не звертатися до судів і реєстру, а вимагати термінового включення до списку".

При цьому, за даними Р.П’ЯТИГОРЦЯ, приклад бюлетеня до цієї пам`ятки висить з "галочкою" навпроти ПІБ одного з кандидатів, що розцінюється КВУ як агітація за цього кандидата в Президенти України.