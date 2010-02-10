У Європарламенті кажуть, що Янукович зірвав фрукти з дерева, якого не саджав

Голова делегації Європйського парламенту у зв’язках з Україною, голова місії спостерігачів Європарламенту на виборах в Україні Павел КОВАЛЬ вважає, що висока явка виборців в Україні зобов’яже політиків відповідально ставитися до влади.

Як передає власний кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції у Страсбурзі.

“Українські політики не повинні ігнорувати таку високу явку виборців, і мають відповідально ставитися до влади”, - сказав він.

При цьому депутат Європарламенту зазначив, що в цілому останні вибори були проведені вільно і чесно, а кількість порушень не перевищила 1%, що, відтак, не могло мати серйозного впливу на остаточний результат підрахунку голосів.

П.КОВАЛЬ наголосив, що на сьогодні Україна, можливо, єдина, крім Грузії, країна на пострадянському просторі, де регулярно проводяться демократичні вибори.

“5 років тому говорили, що Віктор ЯНУКОВИЧ вкрав перемогу. Сьогодні ж він зірвав фрукти з дерева, якого він не саджав, і до якого ставився не дуже добре - Помаранчевої революції”, - сказав депутат Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, явка виборців у другому турі виборів Президента України становила 69,15%.