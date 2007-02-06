Європа пояснила Україні, чому так важко йдуть переговори

Віктор ЮЩЕНКО і Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЄР

8 березня відбудеться перша робоча зустріч на експертному рівні щодо укладення нової Посиленої угоди про співробітництво між Україною і Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції федеральний міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЄР.

Він повідомив, що в ході зустрічі буде визначено коло напрямків і сфер, де необхідно посилити співробітництво.

Водночас, за його словами, в ході сьогоднішніх зустрічей в Києві обговорювалось питання про можливе створення зони вільної торгівлі, співробітництво в сфері юстиції, необхідність здійснення правових реформ. Сторони можуть обговорити проект співробітництва у сфері оборони та політики безпеки, додав він.

У свою чергу виконувач обов’язків міністра закордонних справ Володимир ОГРИЗКО зазначив, що Україна і ЄС лише починають переговорний процес, і попереду інтенсивна й цікава робота. За його словами, планується обговорити весь спектр питань співробітництва України з ЄС.

В.ОГРИЗКО також зазначив, що ближчим часом розпочнеться робота над угодою про створення зони вільної торгівлі. Він відзначив, що Україна зацікавлена, щоб ця робота розпочалася максимально швидко до набуття членства України в СОТ.

Ф.-В.ШТАЙНМАЙЄР висловив розуміння того, що процес реформування дається Україні нелегко. Він також зазначив, що відчув певну напругу під час перебування в Україні. «Ви повинні самі зрозуміти, що важко розпочинати переговори про укладення угоди з одним міністром закордонних справ, а закінчувати з іншим», - сказав він.