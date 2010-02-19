Коломойський просить визнати вибори за партійними списками неконституційними

Сьогодні співвласник групи «Приват» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ направив до Конституційного Суду звернення про необхідність перегляду норм законів «Про вибори народних депутатів» і «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів», якими встановлюється партійна система виборів.

Про це говориться в конституційному зверненні І.КОЛОМОЙСЬКОГО, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН (ознайомитися з документом можна тут).

«Зазначені закони не передбачають можливості реалізації гарантованого Конституцією України права бути обраним на виборах депутатів усіх рівнів шляхом самовисування», - говориться в конституційному зверненні.

І.КОЛОМОЙСЬКИЙ вважає, що зміни, внесені до виборчого законодавства в 2004 році, суперечать главі 3 Конституції України, яка може бути змінена лише шляхом всенародного референдуму і яка гарантує пряме і безпосереднє право обирати і бути обраними.

«Конституція зазначає, що на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування обираються чотириста п`ятдесят народних депутатів України (частина перша статті 76), Президент України (частина перша статті 103), депутати сільської, селищної, міської, районної, обласної ради (частина перша статті 141), сільський, селищний і міський голова (частина друга статті 141). Через неоднозначне розуміння, інтерпретацію і застосування Верховною Радою України понять «вільне», «рівне» і «пряме» виборче право, його конституційний зміст і обсяг значно звужені на виборах народних депутатів України і виборах депутатів місцевих рад. Це виявляється у відсутності передбаченої законодавством можливості для громадян самовисуватись і на рівних принципах впливати на персональний склад і черговість кандидатів у виборчих списках», - говориться у зверненні.

У документі також зазначається, що проведення виборів за закритими партійними списками призвело до неефективної роботи Верховної Ради і місцевих рад, а також до підвищення рівня конфліктності політичного процесу.

«Системний історичний аналіз свідчить, що з моменту впровадження пропорційної виборчої системи із закритими списками, які формуються за невідомих виборцям принципів, держава пережила перші в своїй історії позачергові парламентські вибори 2007 року, ризикувала бути втягнутою в позачергові вибори в 2008 році. Постійні політичні конфлікти заблокували ефективну роботу парламенту як єдиного законодавчого органу. Ведення політичної боротьби за прихильність виборців перетворилося лише на спекуляцію з трьох найболючіших для нації тем: релігія, мова, геополітичний вектор» - пише І.КОЛОМОЙСЬКИЙ.

Він також вважає, що з введенням партійної системи виборів величезні фінансові ресурси стали залучатися на потреби партій, а не конкретного виборця. «Потенційні кандидати в депутати звертаються до мене та інших впливових українських підприємців, намагаючись одержати гроші для участі у виборчому процесі. При цьому, на відміну від парламентських виборів, які відбувалися раніше, гроші на передвиборчу кампанію останніх чергових і позачергових виборів передбачалися лише на розсуд і потреби партії, а не на вирішення актуальних проблем виборців», - говориться у зверненні.

І.КОЛОМОЙСЬКИЙ просить КС роз`яснити відповідність Конституції України Закону «Про вибори народних депутатів» у частині введення виборів за закритими списками.

У разі, якщо буде встановлена неконституційність положень цього закону, він просить КС за своєю ініціативою визнати їх неконституційними.

Як відомо, парламентські вибори за закритими партійними списками було введено політичною реформою, проведеною в грудні 2004 року, під час Помаранчевої революції.

Нагадаємо, 16 лютого цього року Верховна Рада скасувала вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, призначені на 30 травня.

10 лютого Асоціація міст України заявила, що мери міст готові блокувати вибори до місцевих рад, якщо не повернеться мажоритарний принцип їх формування.

Згідно із соціологічними опитуваннями, повернення до мажоритарної системи підтримують близько 80% виборців.