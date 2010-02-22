Перемога Януковича над Тимошенко - це перемога Медведєва над Путіним?

На зміну етнічному націоналізму Президента України Віктора ЮЩЕНКА прийде економічний націоналізм Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Таку думку висловив директор Інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Кажучи про перспективи розвитку українсько-російських відносин при новому Президентові, експерт відзначив, що В.ЯНУКОВИЧ розвиватиме їх на принципах прагматизму, і його навряд чи варто розглядати як маріонетку Кремля. «Швидше за все, він буде прихильником політики «багатовекторності» – єдино можливого варіанту для України на нинішньому етапі. Будь-який дисбаланс – у бік Європи чи Росії – загрожує Україні внутрішніми катаклізмами, і В.ЯНУКОВИЧ це усвідомлює», - сказав політолог.

На його думку, двома, можливо, єдиними, поступками Росії з боку України стануть створення газотранспортного консорціуму (але не на тих принципах, що їх вимагає Росія) і повернення на газовий ринок компанії-посередника «РосУкрЕнерго».

К.БОНДАРЕНКО також відзначив, що питання про другу державну мову в Україні залишатиметься актуальним у найближчі 20-30 років, і навряд чи В.ЯНУКОВИЧ вирішить цю проблему. «Що стосується проблеми Чорноморського флоту – це проблема 2017 року. Повноваження ЯНУКОВИЧА завершаться в 2015 році, і вирішуватиме цю проблему вже його наступник. Але лише меншість українських громадян (17%) є прихильниками того, аби Чорноморський флот РФ базувався в Криму й після 2017 року», - сказав політолог.

Також, на його думку, в гуманітарному плані В.ЯНУКОВИЧ, швидше за все, перестане акцентувати увагу на історичних і культурних моментах, які розділяють Україну і Росію, але при цьому позиція щодо економічних пріоритетів і захисту прав та інтересів представників українського капіталу у нового глави держави буде доволі жорсткою.

«На зміну етнічному націоналізму ЮЩЕНКА прийде економічний націоналізм ЯНУКОВИЧА», - сказав К.БОНДАРЕНКО, відзначивши, що перемога В.ЯНУКОВИЧА над Юлією ТИМОШЕНКО – це ще й перемога Дмитра МЕДВЕДЄВА над Володимиром ПУТІНИМ. «І не тільки тому, що ПУТІН практично відкрито підтримував ТИМОШЕНКО: газ знову стає прерогативою й основним бізнесом оточень президентів, а не прем`єрів», - пояснив він.