Королевська боїться, що ринок завалять вугіллям невідомого походження

Відміна ліцензування видобутку корисних копалин є загрозою безпеці держави і громадян. Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського Комітету з питань промислової й регуляторної політики і підприємництва, таку думку висловила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування деяких видів господарської діяльності» (№6073).

Запропонований Держкомітетом з питань регуляторної політики і підприємництва законопроект, передбачає, зокрема, відміну ліцензування розвідки і видобутку природних копалин, напівкоштовного і коштовного каміння.

«Після відміни ліцензування у сфері розвідки і видобутку корисних копалин кількість копанок, на яких не виконуються елементарні норми безпеки, зросте щонайменше в 1,5 раза. Ринок буде завалено вугіллям невідомого походження і сумнівної якості, а держава втратить будь-який контроль у цій сфері. При цьому підприємства, які несуть велике соціальне навантаження, будуть загнані в кут», – відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, ризик відміни ліцензування у сфері видобутку природних копалин стосується не лише вугілля. «Можна тільки уявити собі наслідки такого кроку, наприклад, у сфері видобутку бурштину на північному заході країни. Унікальні ліси Волинського Полісся буде просто знищено старателями, які зможуть фактично безконтрольно проводити видобуток «сонячного каменю», – вважає голова комітету промполітики.

«Ліцензія має бути не бар`єром для бізнесу. Ліцензія повинна стати гарантією розуміння бізнесом своєї відповідальності за безпеку і якість роботи на ринку. Окрім цього, більшість країн, які мають у своєму розпорядженні природні копалини, мають систему ліцензування їх видобутку. Це і США, і Австралія, і Росія», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. Влада цих країн, на думку депутата, розуміє, що зняття обмежень на доступ до надр призведе до появи безвідповідальних користувачів і підвищеного ризику екологічної безпеки. «Яскравий приклад втрати державного контролю над надрокористуванням – безконтрольний видобуток алмазів у низці африканських країн, що завдало непоправних збитків екології», - відзначила вона.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, аналіз досвіду передових країн світу у сфері ліцензування свідчить: ліцензій повинно бути мало, але вони повинні надійно забезпечувати державний контроль над сферами підвищеної небезпеки.

«Наша мета – максимальне дерегулювання ринку. Проте вона не повинна призвести до втрати державного контролю у сферах, пов`язаних з безпекою», – резюмувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.