Ющенко поділив всю владу з Тимошенко?

Парламентські фракції «Наша Україна» і БЮТ розподілили керівні пости у Верховній Раді наступного скликання і Кабінеті Міністрів.

Про це пише газета «Коммерсант-Украина» в №19 від 8 лютого ц.р.

Як повідомляє видання, вчора в його розпорядження потрапили документи, що свідчать про наявність принципових домовленостей між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО. Згідно з текстом проекту угоди "Про створення коаліції об`єднаної опозиції у Верховній Раді V скликання" між фракціями "Наша Україна" і БЮТ, окрім узгоджених дій фракцій "Наша Україна" і БЮТ у Верховній Раді V скликання, сторони домовилися про розподіл керівних постів у Верховній Раді VI скликання і Кабінеті Міністрів. «Зміст міжфракційної угоди чітко говорить про готовність Президента підтримати ініціативи Ю.ТИМОШЕНКО щодо розпуску нинішнього парламенту», - затверджує «Коммерсант».

Документ датований 2 лютого 2007 року і розроблений інформаційно-аналітичною службою "Нашої України". Як стало відомо газеті, вже 5 лютого, коли відбулася зустріч Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЮЩЕНКА, «пані ТИМОШЕНКО пообіцяла Президенту підписати цей документ разом з лідером фракції НУ В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ в обмін на ряд поступок з боку глави держави. Однією з них стало підписання Віктором ЮЩЕНКОМ закону про імперативний мандат для депутатів місцевих рад». Видання нагадує, що тоді позиція Президента викликала неоднозначну реакцію в раді блоку «НУ», члени якого відмовилися визнавати факт існування угоди "Нашої України" з БЮТ. "Є домовленість з приводу того, що повинна бути координація дій (між фракціями)", – заявив газеті народний депутат Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ. – Можливість створення коаліції опозиційних сил поки що не розглядається.

Проте, пише «Коммерсант», як випливає з документа, йдеться більше ніж про просту координацію дій. Угода між "Нашою Україною" і БЮТ, про яку невідомо рядовим представникам цих політичних сил, має 117 сторінок друкованого тексту. Частину його складають чотири додатки до угоди, в яких сторони обумовлюють розподіл керівних постів у Верховній Раді VI скликання і Кабінеті Міністрів, ніби перевибори до парламенту вже відбулися і «НУ» спільно з БЮТ одержали більшість місць в новій Раді.

"Суб`єкти коаліції беруть участь у формуванні коаліційного уряду і розподілі посад незалежно від результатів чергових або позачергових виборів на паритетних умовах (50:50)", - йдеться в угоді. Виняток, згідно з додатком №1, становлять тільки чотири посади, які на п`ять років закріплюються за певною політичною силою. Так, БЮТ одержує пост прем`єр-міністра і першого заступника голови Верховної Ради, а "Наша Україна" – посади голови Верховної Ради і першого віце-прем`єра. Згідно з документом, такий розподіл посад виключає можливість приєднання до майбутньої коаліції "Нашої України" і БЮТ будь-якої іншої політичної сили, пише «Коммерсант».

За інформацією газети, з проектом договору ознайомлені лідери всіх партій, що входять до блоку "Наша Україна". Проти такого розподілу портфелів у фракції «НУ» виступили тільки двоє з шести партійних лідерів – голова Партії промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ і лідер УРП "Собор" Анатолій МАТВІЄНКО назвали складання додатків до угоди, "м`яко кажучи, передчасним".

Проте, продовжує видання, як випливає з додатку №2, учасники майбутньої коаліції передбачають відновити в уряді посаду віце-прем`єра з питань регіональної політики і кадрів, яку в кабінеті Ю.ТИМОШЕНКО обіймав Роман БЕЗСМЕРТНИЙ. Водночас пости міністрів оборони і закордонних справ, голови СБУ і генпрокурора, а також губернаторів в переліку посад, що підлягають розподілу між учасниками коаліції, не значаться. "Призначення на ці пости і звільнення з них здійснюється за підсумками консультацій між Президентом і коаліцією", – сказано в додатку. Згідно з додатком №3, в майбутньому парламенті «НУ» і БЮТ передбачають розподілити між собою всі без виключення керівні місця, в усіх 26 комітетах Верховної Ради.

«Коммерсант» нагадує, що про можливість проведення дострокових виборів останнім часом говорили як представники "Нашої України", так і БЮТ. При цьому ніхто з них офіційно не може пояснити, що може стати юридичною підставою для розпуску нинішнього скликання Верховної Ради. При цьому «Коммерсант» нагадує, що на даний момент в Конституційному Суді перебуває подання щодо легітимності уряду і коаліції, у разі задоволення якого у Президента може з`явитися законна підстава для розпуску парламенту.