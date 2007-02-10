У Європі придумали, як позбутися таких проблем як Україна і Грузія

Чимало європейських газет наголошують, що візит Віктора Ющенка до Німеччини ще раз проілюстрував намагання Заходу дивитися на перспективи України через російську призму.

Впливова німецька «Франкфуртер Альґемайне Цайтунґ» зауважує, що канцлер Німеччини Анґела Меркель головну увагу під час зустрічі з президентом України Віктором Ющенком звернула на «значення надійної кооперації з Україною, як країною транзиту російських газових поставок». Пані Меркель сказала також, як зауважує ця ж газета, що не сумнівається в українських гарантіях щодо «постачання Європи».

«Франкфуртекр Альґемайне Цайтунґ» також інформує, що Ющенко і Меркель намагалися не висувати на перший план розбіжності щодо перспектив вступу України до ЄС. А пані канцлер наголосила на першочерговій необхідності підготовки нової угоди про співпрацю Києва з ЄС, котра має врегулювати візові питання та безмитну торгівлю.

Швейцарська ж «Нойє Цюрхер Цайтунґ» відзначила, що візит Ющенка до Берліна ще раз показав віддаленість перспективи Києва щодо вступу до ЄС. Газета також іронічно висловилась щодо можливостей нової поглибленої угоди між Україною та ЄС, нагадавши про українсько-німецький візовий скандал дворічної давнини. Це ж видання зауважило, що «ейфорія в Берліні щодо «Помаранчевої революції» вже давно минула» і додало, що Німеччина розглядає стосунки з Україною через російську призму, бо для Берліна: «стосунки з Росією пріоритетні і федеральний уряд уникає гострих сигналів на адресу Кремля».

Берлінська «Таґесшпіґель» також пише про те, що російське питання буде центральним і на мюнхенській міжнародній конференції з проблем безпеки. Незважаючи на гострий антиросійський випад напередодні мюнхенської конференції одного з її учасників, американського сенатора Джона Маккейна, який звинуватив Росію в тому, що «вона чинить імперіалістичний вплив на сусідні держави», все ж організатор конференції Хорст Тельчик, як пише «Таґесшпіґель», виступив з пропозицією зблизити Росію і США в Мюнхені. Тельчик також додав, як цитує його газета: «НАТО має запропонувати Росії вступити до його лав... і тоді зникнуть самі по собі такі проблеми, як Україна та Грузія».

Радіо "Свобода"