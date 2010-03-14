Студенти піднімають рух спротиву Табачнику

Херсонські студенти cтворили осередок спротиву з вимогою негайної відставки Дмитра ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти та науки.

Як передає кореспондент УНІАН, у розповсюдженому в місцевих ЗМІ повідомленні йдеться, що 13 березня студенти Херсона об’єдналися в осередок громадського спротиву «Табачника геть!» у рамках загальноукраїнської кампанії.

Координатор кампанії у регіоні, студент Херсонського національного технічного університету Дмитро ЄМЕЛЬЯНЕНКО повідомив, що вже у понеділок у вишах обласного центру розпочнеться просвітницька кампанія, що має на меті донести до студентів і викладачів неприпустимість перебування Д.ТАБАЧНИКА на такій високій посаді.

Осередок уже випустив перше друковане звернення до херсонських студентів, у якому зазначається, що відставка Д.ТАБАЧНИКА – питання часу. Також у зверненні міститься заклик з понеділка у всіх навчальних закладах перед початком занять писати на дошках у класах та аудиторіях: «Табачника - геть!» і вивішувати над дверима навчальних закладів плакати з таким же змістом.