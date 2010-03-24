Азаров поставив завдання новому голові податкової: нещадно випалювати...

Кадрові зміни в Державній податковій адміністрації України (ДПАУ) неминучі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.

За його словами, податкова служба своїх функцій не виконує, про це свідчить зростання недоїмки з податків, а також корупція у сфері відшкодування ПДВ. «Податкова служба за останні роки себе дискредитувала... Я ставлю завдання перед Олександром Олексійовичем (ПАПАЇКОЮ – УНІАН) і перед усіма іншими – нещадно випалювати це явище (зловживання в адмініструванні ПДВ – УНІАН), кадрові чистки для всіх, хто замішаний у цих справах, і тих, хто найбільше відзначився здавати в прокуратуру», - сказав М.АЗАРОВ.

На запитання журналіста про кількість людей, яких буде замінено в органах ДПАУ, М.АЗАРОВ відповів, що він не говорив про кадрові чистки: «Я не говорив про кадрові чистки, так чи ні?.. Слово «чистка» взагалі не входить у мій лексикон». Він не уточнив кількості людей, яка може потрапити під звільнення з органів ДПАУ, відзначивши лише необхідність кадрових змін.

Крім того, прем`єр-міністр повідомив, що у нього немає жодних даних, «які б характеризували БУРЯКА (Олександр БУРЯК – екс-голова ДПАУ – УНІАН) з негативного боку». Проте робота ДПАУ за попередній період буде ретельно вивчена, оскільки ті зловживання, які були в адмініструванні ПДВ, здійснювалися працівниками ДПАУ. «Їх (зловживання – УНІАН) чинили конкретні люди. Тому треба, щоб конкретні люди цілком конкретно і відповіли. Коли їх прізвища стануть нам відомі, ми їх обнародуємо», - сказав М.АЗАРОВ.