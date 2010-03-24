Черновецький попрощався з Кільчицькою (новий список заступників)

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ оголосив новий керівний склад апарату Київської міської державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про призначення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив сьогодні під час короткого брифінгу в мерії.

Зокрема, в новій структурі апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) першим заступником голови КМДА залишається Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Заступниками голови КМДА стали Денис БАСС, Броніслав СТИЧИНСЬКИЙ, Віктор СІВЕЦЬ, Віталій ЖУРАВСЬКИЙ, Валерій МИРОНОВ, Ігор ДОБРУЦЬКИЙ. Також заступником голови КМДА з соціальних питань та медицини призначено Аллу ШЛАПАК, яка очолює відповідну комісію в Київраді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 березня, прес-служба КМДА поінформувала, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ скоротив більш ніж удвічі кількість заступників голови КМДА.

Зокрема, кількість перших заступників голови КМДА скорочено з чотирьох до одного, заступників голови КМДА - з 14-ти до 7-ми.