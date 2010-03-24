Ющенко: інформація з газових переговорів у Москві породжує тривогу

Колишній Президент, лідер “Нашої України” Віктор ЮЩЕНКО занепокоєний налаштованістю у Москві делегації уряду України на здачу національних інтересів у газовій сфері.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України”.

Зокрема, як зазначив В.ЮЩЕНКО, інформація, що надходить про переговори з газових питань у Москві, породжує тривогу щодо налаштованості делегації уряду України на здачу національних інтересів.

«Ми знову, як і в діях попереднього уряду, бачимо підкилимну гру. Знову за спиною громадян розробляються угоди, які матимуть довготерміновий вплив на економіку, безпеку і навіть суверенітет України. Нинішні переговорники відразу пропонують схеми, які шкодять національним інтересам України» - наголосив В.ЮЩЕНКО, коментуючи перебіг газових переговорів.

Створення так званого консорціуму, насамперед, призведе до зменшення доходів України від транзиту російського газу - на користь інших учасників консорціуму. До того ж, Україна втратить контроль над ключовим елементом власної безпеки - що, як показує досвід сусідніх країн, вже невдовзі виллється у безпосередні економічні втрати і залежність української економіки від примх Кремля, заявив В.ЮЩЕНКО.

У свою чергу, прямий допуск «Газпрому» на газовий ринок України суттєво підірве становище «Нафтогазу» і ще більше ускладнить його фінансовий стан, додав він.

«Такими можуть бути наслідки капітулянтської позиції нинішньої влади», - констатував В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що такі втрати не можуть компенсуватися зниженням ціни на газ. Адже зниження буде лише тимчасовим - а надалі ціни будуть підвищені у будь-який момент, залежно від поточної позиції російського керівництва. Так уже сталося із Білорусією, яка отримала суттєво підвищені ціни на газ уже після згоди про передачу «Газпрому» акцій своїх трубопровідних мереж, зазначив екс-глава держави.

«Очевидно, що ґрунт для української капітуляції було підготовлено газовими угодами 19 січня минулого року, укладеними Юлією ТИМОШЕНКО. Саме у них містилися пастки і щодо ціноутворення, і щодо обсягів обов’язкового відбору газу, які дали російській стороні можливості для отримання нинішніх умов», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Однак це не знімає відповідальності і з нинішньої команди, підкреслив він. Замість чітко пояснити суспільству, у чому полягають проблеми в газових угодах, які вони успадкували, і працювати з російською стороною над взаємовигідним вирішенням цих проблем - нинішня влада вдалася до подальшої здачі українських інтересів, додав В.ЮЩЕНКО.

Схоже на те, вважає він, що нова владна команда, обіцяючи на виборах перегляд контрактів, або насправді не знала, як це зробити, не здаючи національних інтересів, - або заздалегідь планувала українськими інтересами пожертвувати.

“Втім, такого сценарію не може допустити українське суспільство. Питання, про які йдеться на переговорах, суперечать українському законодавству. Відповідно, без зміни законів такі домовленості будуть нелегітимні. А допустити таких змін до законів будь-які політики, які називають себе українськими, не мають права», - наголосив В.ЮЩЕНКО.