"Наша Україна" хоче мати свою депутатську групу у фракції НУ-НС

У разі створення депутатської групи «Наша Україна» у фракції «Наша Україна – Народна самооборона» у Верховній Раді України партія зможе впливати на фракцію НУ-НС і консолідувати депутатів.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Віктор МАТЧУК.

“Приводом для такої заяви слугувало, те що протягом кількох тижнів мого перебування у Верховній Раді в якості народного депутата, я зрозумів, що відсутність партійної групи “Нашої України” у фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” є нонсенсом з одного боку, а з іншого просто не дає можливості відстоювати ті речі, які б ми хотіли, як партія, через своїх представників у ВР поставити на голосування”, - сказав В.МАТЧУК.

За його словами, депутатська група може бути створена вже наступного тижня, або через тиждень, “а може бути не створено ніколи”.

Депутатська група, на думку В.МАТЧУКА, повинна консолідувати народних депутатів від “Нашої України”, тих хто лишається на принципових позиціях партії і не пішов у парламентську коаліцію з Партією регіонів, Комуністичною партією та Блоком Володимира Литвина. Також це буде сприяти проведенню лінії партії як у парламенті, так і у фракції НУ-НС.

“Я пропоную створювати партійну групу “Нашої України”, навколо якої могли б збиратися ті люди, для яких нічого не змінилося протягом кількох останніх років”, - зазначив В.МАТЧУК.

Говорячи про можливі дії в парламенті депутатської групи, В.МАТЧУК зазначив: “Ми не збираємось переходити в опозицію просто так. Ми будемо переходити в опозицію по тих питаннях, які, на нашу думку, будуть шкодити Україні. Ми будемо в опозиції до тих речей, які декларував ТАБАЧНИК, але ми не будемо в опозиції до прийняття ринкових законів, необхідних Україні, ми не будемо в опозиції до зниження ціни на газ”.

За словами депутата, група буде спокійно і зважено підходити до тих законопроектів, які будуть пропонуватися.

Як повідомляв УНІАН, рівненська обласна організація партії «Наша Україна» вимагає створення депутатської групи «Наша Україна» у фракції «Наша Україна – Народна самооборона» у Верховній Раді України.