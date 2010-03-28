Яценюк: я стартонув першим, то по мені й стріляли

Народний депутат України, екс-кандидат в Президенти України Арсеній ЯЦЕНЮК каже, що під час президентських виборів не розумів, що виборча кампанія є окремим елементом політичної діяльності.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це А.ЯЦЕНЮК заявив українським журналістам.

“В мене була основна помилка, це те, що я ніяк не міг усвідомити, що виборча кампанія – це взагалі окремий елемент політичної діяльності. Я свідомо йшов на те, і я поставив для себе таке завдання: будемо звертатися до українців і казати їм правду, а вона неприємна, я програв в цьому”, - сказав депутат.

Другою серйозною проблемою він назвав своє намагання об’єднати дві частини країни реальними підходами та деклараціями.

“Що сталося? Тільки я пішов на Схід, я одразу втратив Західну Україну”, - зазначив він.

Разом з тим, найважливішою проблемою А.ЯЦЕНЮК назвав те, що він пішов на вибори, не маючи домовленостей з Юлією ТИМОШЕНКО, Віктором ЮЩЕНКОМ та Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

“І відчув “всє прєлєсті” виборчої кампанії. Тобто основна боротьба проводилася з ким? З третім кандидатом А.ЯЦЕНЮКОМ. Тому що я стартонув першим, то по мені і стріляли. Ну, а потім вже пішли інші. Тоді, коли я грейдером прочистив дорогу, вони тоді на БМВ вже їздили по рівній дорозі”, - сказав депутат.

Він назвав свою виборчу кампанію серйозним досвідом, і наголосив, що зробив для себе певні висновки.

Разом з тим, відповідаючи на запитання УНІАН щодо того, чи означає це, що під час наступних виборів А.ЯЦЕНЮК не казатиме правди виборцям, депутат сказав, що не погоджується з певними політтехнологічними підходами.

“Розумієте, яка справа, про це треба чесно казати, що виявляється підхід такий: “Ви їм кажіть те, що вони хочуть чути, вас виберуть, а тоді ви будете казати те, що хочете сказати”. Ну це жах. Так політтехнологія робить. Я на це знову не погоджуся”, - заявив А.ЯЦЕНЮК,

Як повідомляв УНІАН, під час передвиборчої кампанії А.ЯЦЕНЮК спочатку активно набирав рейтинг, однак у листопаді-грудні став різко втрачати підтримку виборців, про що свідчили соціологічні опитування. В результаті, за підсумками першого туру виборів А.ЯЦЕНЮК посів четверте місце, отримавши підтримку 6,96% виборців.