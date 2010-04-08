У ГПУ незадоволені вчорашніми поясненнями Тимошенко

Генеральна прокуратура України проводить перевірку інформації не лише про підкуп суддів Конституційного Суду при ухваленні рішення про легітимність коаліції, а й факт можливого втручання лідера об`єднаної опозиції Юлії ТИМОШЕНКО у діяльність суду.

Про це пише газета «КоммерсантЪ-Украина» (№ 60 (1108)) з посиланням на заступника генпрокурора Віктора КУДРЯВЦЕВА.

«До нас звернувся глава Конституційного Суду (Андрій СТРИЖАК), який зазначає, що обставини, про які говорить ТИМОШЕНКО, – це втручання у діяльність суду», - сказав В.КУДРЯВЦЕВ.

«Тепер нам потрібно відпрацювати питання, пов`язані з тим, чи справді це (заява Ю.ТИМОШЕНКО) є втручанням у судову діяльність, після чого ухвалимо процесуальне рішення", - відзначив він.

Крім того, за словами В.КУДРЯВЦЕВА, в ГПУ залишилися незадоволені вчорашніми поясненнями Ю.ТИМОШЕНКО у зв`язку із заявами про підкуп суддів КС. "На наше конкретне запитання, хто їй розповів (про підкуп суддів), вона відповіла у загальних висловах, що якісь народні депутати, але жодної конкретики не вказала", – сказав він.

За словами заступника генпрокурора, вона не назвала прізвища, а сказала лише, що про це знає вся Верховна Рада.

«А коли ми попросили назвати прізвище конкретного народного депутата, відповіла, що про це і так всі знають, тому йдіть і питайте всіх, а я, як лідер партії, маю право на власну політичну позицію», - додав В.КУДРЯВЦЕВ.

На запитання, чи залишила Ю.ТИМОШЕНКО якісь документи, що підтверджують її слова, заступник гепрокурора повідомив: «Вона принесла якісь звернення, однак так їх і не залишила – тільки рішення Конституційного Суду і більше нічого».

Як повідомляв УНІАН, 29 березня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що представники Партії регіонів поодинці викликають членів КС і вимагають або ухвалити рішення про те, що коаліція і уряд є легітимними, або обрати інші варіанти. Перший варіант – написати заяву про звільнення за власним бажанням, другий - одержати 1 млн. дол. за ухвалення рішення про конституційність створення коаліції.

7 квітня Ю.ТИМОШЕНКО відвідала за викликом Управління підтримки державного звинувачення у судах Генпрокуратури для давання пояснень щодо її заяви про можливий підкуп суддів Конституційного Суду України.

Також вона заявила, що має інформацію про те, що КС "визначився ще вчора, що фракції, у тому числі і окремі народні депутати, які за хабар, продажність створюють коаліцію, все це є законним і конституційним".

КС сьогодні оприлюднить рішення у справі про можливість безпосередньої участі окремих народних депутатів України у формуванні коаліції депутатських фракцій.