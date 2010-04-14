У Ющенка знову мають претензії до «шанованих засобів масової інформації»

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування обставин отруєння Віктора ЮЩЕНКА використовувалась не для пошуку істини, а для піару певних діячів і поширення брехні та ненависті.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві речниці колишнього Президента, лідера “Нашої України” Ірини ВАННИКОВОЇ щодо ситуації навколо припинення діяльності парламентської ТСК з розслідування отруєння В.ЮЩЕНКА.

За її словами, ситуація навколо безславної роботи цієї ТСК перейшла сьогодні усі межі, які розділяють абсурд і здоровий глузд, - при тому що межі людяності ця комісія перейшла з самого початку своєї діяльності.

Як підкреслила І.ВАННИКОВА, про які спроби встановити істину може йтися, коли члени комісії серйозно заявляли, що у своїх так званих висновках вони спираються на думку професора Московського держуніверситету Ігоря ГУНДАРОВА, який повідомив комісію про можливість зараження організму В.ЮЩЕНКА «безпечною дозою» діоксину напередодні публічної здачі крові?

Тому, за словами І.ВАННИКОВОЇ, закриття цієї комісії після безрезультатності роботи - цілком природній крок.

Також вона назвала цинічною неправдою відомості про те, що нібито закриття цієї комісії є наслідком якихось домовленостей між В.ЮЩЕНКОМ і Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. “Інакше як про відпрацювання цинічного політичного замовлення у цих повідомленнях - як і у всій діяльності цієї комісії - йтися не може”, - сказала І.ВАННИКОВА.

У цьому зв’язку, додала вона, дивує позиція шанованих засобів масової інформації, які без найменшого сумніву коментують неправдиві чутки і тиражують наклепницькі повідомлення.

“Поширення представниками БЮТ і КПУ наклепів виглядає як спроба відвернути увагу своїх розчарованих прихильників від провальної політики, яку ці політичні сили разом реалізовували за часів прем’єрства Юлії ТИМОШЕНКО, та нинішніх цинічних торгів за посади та інші «хлібні місця» з представниками команди Віктора ЯНУКОВИЧА”, - заявила речник В.ЮЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня у Верховній Раді припинила роботу Тимчасова слідча комісія з питань розслідування обставин отруєння колишнього Президента В.ЮЩЕНКА.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН зауважив, що комісія припинила свою діяльність згідно з Регламентом ВР, оскільки збіг термін її повноважень та не було надано звіт Верховній Раді.

ТСК з питань розслідування обставин отруєння В.ЮЩЕНКА була створена 31 березня 2009 року. Головою ТСК був народний депутат від Партії регіонів Володимир СІВКОВИЧ.