Опубліковані офіційні результати виборів

Сьогодні, 27 квітня, газета центральних органів виконавчої влади України “Урядовий кур’єр” і газета Верховної Ради України “Голос України” опублікували список обраних народних депутатів України.

Таким чином, відповідно до статті 97 Закону України “Про вибори народних депутатів України”, Центральна виборча комісія офіційно оприлюднила результати виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року.

Як повідомляв УНІАН, офіційні результати виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року ЦВК оголосила 10 квітня. Згідно з ними, до Верховної Ради України пройшли: Партія регіонів, яка одержала 32,14% голосів виборців, Блок Юлії Тимошенко – 22,29%, блок “Наша Україна” – 13,95%, Соціалістична партія України - 5,69%, Комуністична партія України – 3,66% (3,66%).

Відповідно до результатів виборів, Партія регіонів отримала в парламенті 186 депутатських мандатів, Блок Юлії Тимошенко – 129, блок “Наша Україна” – 81, Соціалістична партія України – 33, Комуністична партія України – 21 мандат.

Голоси виборців за інших учасників виборчого процесу розподілилися таким чином:

6. Блок Наталії Вітренко “Народна опозиція” – 2,93% (за попередніми даними – 2,93%)

7. “Народний блок Литвина” – 2,44% (2,43%)

8. Український Народний Блок Костенка і Плюща – 1,87% (1,87%)

9. Партія “Віче” – 1,74% (1,74%)

10. “Громадянський блок ПОРА-ПРП” – 1,47% (1,47%)

11. “Опозиційний блок НЕ ТАК!” – 1,01% (1,01%).

12. Партія “Відродження” – 0,96% (0,96%)

13. “Блок Юрія Кармазіна” – 0,65% (0,65%)

14. Партія Зелених України – 0,51% (0,54%)

15. Блок НДП – 0,49% (0,49%)

16. Політична партія “Партія екологічного порятунку “ЕКО+25%” – 0,47% (0,47%)

17. Українська партія “Зелена планета” – 0,39% (0,38%)

18. Всеукраїнське об’єднання “Свобода” – 0,36% (0,37%)

19. Селянська партія України – 0,31% (0,32%)

20. “Блок Лазаренка” – 0,30% (0,31%)

21. Партія національно-економічного розвитку України – 0,23% (0,23%)

22. Виборчий блок політичних партій “ЗА СОЮЗ” – 0,20% (0,20%)

23. Партія Пенсіонерів України – 0,20% (0,20%)

24. “Виборчий блок “Держава - Трудовий Союз” – 0,14% (0,14%)

25. Політична партія “Третя Сила” – 0,13% (0,13%)

26. Народний Рух України за єдність – 0,13% (0,13%)

27. Політична партія України “Партія політики Путіна” – 0,12% (0,12%)

28. Всеукраїнська партія Народної Довіри – 0,11% (0,12%)

29. Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю – 0,11% (0,11%)

30. Партія патріотичних сил України – 0,10% (0,10%)

31. Українська Консервативна партія – 0,09% (0,10%)

32. Політична партія “Трудова Україна” – 0,09% (0,09%)

33. Виборчий блок “Влада народу” – 0,09% (0,09%)

34. Соціально-екологічна партія “Союз. Чорнобиль. Україна.” – 0,09% (0,09%)

35. Соціально-Християнська Партія – 0,09% (0,09%)

36. Виборчий блок “Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти” – 0,08% (0,08%)

37. “Виборчий блок “Євген Марчук – “Єдність” – 0,06% (0,06%)

38. Українська Національна Асамблея – 0,06% (0,06%)

39. Партія Соціального Захисту – 0,05% (0,05%)

40. “Блок Безпартійних “Сонце” – 0,04% (0,05%)

41. Всеукраїнська партія “Нова Сила” – 0,4% (0,05%)

42. Блок “Патріоти України” – 0,04% (0,05%)

43. Ліберальна партія України – 0,04% (0,04%)

44. Політична партія “Європейська столиця” – 0,04% (0,04%)

45. Політична партія “Вперед, Україно!” – 0,02% (0,02%)

Не підтримали жодної політичної сили 1,77% виборців.

На тому ж засіданні 10 квітня ЦВК ухвалила рішення, що офіційні результати виборів народних депутатів України мають бути опубліковані не пізніше 15 квітня в газетах «Голос України» та «Урядовий кур`єр».

Однак, Блок Наталії Вітренко “Народна опозиція”, Блок Юрія Кармазіна, Народний блок Литвина і партія "Віче", що не пройшли в парламент за підсумками виборів 26 березня, подали позови до ЦВК про визнання неправомірними її дій зі встановлення результатів виборів до ВР.

12 квітня 2006 року Вищий адміністративний суд України заборонив Центрвиборчкому вчиняти будь-які дії щодо офіційного оприлюднення результатів парламентських виборів в Україні.

Судовий розгляд позовів до Центральної виборчої комісії ВАСУ розпочав 15 квітня.

25 квітня Вищий адміністративний суд України відхилив позови блоків Вітренко, Кармазина, Литвина і партії “Віче” до Центральної виборчої комісії. У судовій постанові пояснюється, що, заслухавши думки сторін – учасників процесу та дослідивши матеріали справи, суд не встановив порушень законодавства з боку ЦВК, які, на переконання позивачів, призвели до унеможливлення встановлення результатів виборів 26 березня 2006 року. У постанові суду також зазначено, що наведені позивачами факти щодо помилок у протоколах територіальних виборчих комісій мають формальний характер і не можуть бути доказами фальсифікацій, а покази свідків “не несуть об’єктивних даних, а в деяких місцях є припущеннями”. Що стосується підрахунку голосів виборців, то, як стверджується у постанові, ЦВК діяла виключно в межах чинного законодавства України.

Суд скасував свою заборону від 12 квітня 2006 року щодо вчинення ЦВК будь-яких дій щодо офіційного оприлюднення результатів парламентських виборів в Україні.

Постанова набрала чинності з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Новий склад Верховної Ради України дивіться тут