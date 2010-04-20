Лукашенко згадав, як із нього трусили гроші на «труси, штани на обличчя»

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає необгрунтованою паніку, що виникла в Європі у зв`язку з виверженням вулкана в Ісландії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні, виступаючи в білоруському парламенті з посланням до білоруського народу.

"Нібито і дихати нічим. Ісландія не задихнулася, там шар півметра попелу – не задихнулася. Європа задихається. Тільки не від попелу", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

У зв`язку з цим Президент Білорусі також нагадав про паніку, яка виникла в Європі у зв`язку із розповсюдженням наприкінці 2009 – на початку 2010 року епідемії "свинячого грипу".

"Я вам сказав з України: заспокойтеся. Шахраїв у світі достатнього. Кризу породили шахраї. Я першим і єдиним тоді в світі сказав: корупція і шахраї – причини цієї кризи. Розбазарили гроші, а ви знаєте, хто їх друкує, звідки пішла ця криза. Хто на ній наживався – у кого мільярди в кишенях. Весь світ знає – звідти ця криза пішла. І тоді я сказав: заспокойтеся. Це (грип) - черговий удар по населенню, витрушування гаманців на користь того, хто мав поклади на складах і хто готовий швидко виготовити ліки. Після невеликої кількості часу – лише півроку, ми чуємо сьогодні, що виявляється, це страшний обман світової громадськості, ось цей свинячий виск і писк", - додав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі також вважає необгрунтованою критику на адресу влади у зв`язку з розповсюдженням грипу. "Ви почали довбати владу і мене: брешуть, давайте марлеві пов`язки, давайте труси, штани на обличчя, ходити, щоб ніхто не захворів на цю свинячину. Витрусили-вивернули гроші. Так це добре, що я ще протистояв цьому міністрові охорони здоров`я і уряду і говорив: заспокойтеся: побігають, сядуть на певне місце, але гроші хоч збережуть", - зазначив він.

"Світ змінився. Втрачені духовні моральні критерії, орієнтири. І це треба бачити. Свідоцтво тому ще й Киргизстан - це яскравий приклад маленької країни. Але чи то ще буде!", - припускає О.ЛУКАШЕНКО.