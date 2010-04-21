Які проблеми хвилюють українців найбільше (опитування)

Майже 70% українців вважають, що політичні сили мають об`єднатися заради порятунку країни.

Про це свідчать результати телефонного опитування на тему: «Роль опозиції в Україні», проведеного Інститутом Горшеніна з 19 по 20 квітня 2010 р.

Згідно з результатами всеукраїнського дослідження, більше половини українців - 58,4% - вважають, що діюча влада і українські політики в першу чергу повинні шукати шляхи виходу країни з економічної кризи. Менше половини опитаних - 41,0% - вважають основною проблемою політичну нестабільність в країні, а менш третини - 29,8% – проблему соціального захисту населення.

Проблема виплати зарплат і пенсій є основною для чверті респондентів - 24,1%, і майже стільки ж - 23,2% - вважають головною проблемою налагодження дружніх відносин з Росією. Кожен п`ятий опитаний - 19,2% - вважає, що в першу чергу влада має вирішувати проблеми охорони здоров`я України; 17,2% - проблеми корупції; 13,6% - проблеми забезпечення постачання енергетичних ресурсів і природного газу; 13,4% - проблеми освіти України; 11,3% - проблеми злочинності. І лише 8,4% українців вважають, що в першу чергу влада має вирішувати проблеми взаємин з Європейським Союзом, відповідь «інше» дали 7,1%, а 2,3% - важко відповісти на це питання.

При цьому більшість респондентів - 65,5% - вважають, що сьогодні політикам і політичним силам потрібно об`єднуватися заради виходу з кризи і розвитку економіки України. Із них відповідь, «швидше, так» на це питання дали 52,3%, «точно так» - 13,2% опитаних. Не вважають за необхідне об`єднання політичних сил заради порятунку економіки країни 22,7% респондентів. З них 15,9% дали відповідь, «швидше, ні», 6,8% - «точно ні» на це питання. Важко з відповіддю – 11,8% громадян України.

Більшість українців - 66,7% - вважають, що Україні потрібна опозиція. Протилежну думку – Україні опозиція не потрібна – висловили лише 18,1% опитаних, а кожному шостому - 15,2% – важко відповісти на це питання.

Більшість громадян України - 61,2% - вважають, що опозиція в нашій країні має бути конструктивною: вона має об`єктивно критикувати діючу владу і спільно з владою реалізовувати позитивні зміни в Україні. Вважають, що опозиція має критикувати владу і добиватися її зміни - 19,7% опитаних, і стільки ж - 19,1% – важко з відповіддю на це питання.

Кожен другий українець - 50,1% - позитивно оцінює перехід у владу політиків, які раніше були опозиціонерами. (Наприклад, член Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА в 2007 році очолила РНБО при Президенті Вікторі ЮЩЕНКУ, Сергій ТІГІПКО в 2010 році став віце-прем`єр-міністром в уряді Миколи АЗАРОВА, член БЮТ Андрій ПОРТНОВ у 2010 році став заступником глави Адміністрації Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та інші). З них 37,8% оцінюють перехід таких політиків у владу, «швидше, позитивно», 12,3% - «повністю позитивно». Негативно оцінюють перехід колишніх опозиціонерів у владу 29,1% респондентів. Із них 15,7% дали відповідь, «швидше, негативно», 13,4% - «повністю негативно» на це питання. Важко з відповіддю – 20,8% опитаних.

Вважають, що ситуація в Україні покращиться за два роки, 41,1% українців. Вірять у те, що позитивні зміни наступлять в нашій країні впродовж року, 29,8% респондентів, а 21,5% сподіваються, що це відбудеться впродовж найближчих двох років. Тільки 5,9% опитаних налаштовані особливо оптимістично і вважають, що ситуація в Україні покращиться упродовж найближчого півріччя. Важко з відповіддю на це питання 1,7% респондентів.

* * * Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.