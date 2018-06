Прем’єрство Тимошенко перевірятиме "маленька фірма" з Вашингтона?

“Розпорядникам бюджетних коштів вжити заходів для проведення із залученням міжнародних експертів перевірки ефективності використання бюджетних коштів у 2008—2009 роках та I кварталі 2010 р.” – таке розпорядження Кабміну від 5 травня за підписом прем’єр-міністра Миколи Азарова оприлюднене на офіційному сайті уряду.

Серед іншого у розпорядженні встановлюється, що закупівля послуг міжнародних експертів з проведення аудиту “здійснюється за процедурою закупівлі в одного учасника без погодження з Міністерством економіки”, передбачається попередня оплата послуг з аудиту – “в розмірі, що не перевищує 40 відсотків їх вартості”. (Загальна гранична сума вартості аудиту у документі не вказана).

Також постанова № 334 уповноважує Міністра фінансів Ярошенка Федора Олексійовича та Голову Головного контрольно-ревізійного управління Андрєєва Петра Петровича на підписання договору про надання послуг з проведення аудиту з компанією “Trout Cacheris, PLLC” (м. Вашингтон).

А Міністерствам, іншим центральними органам виконавчої влади, Фонду державного майна, іншим суб’єктам управління об’єктами державної власності, фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування постанова наказує сприяти міжнародним експертам у проведенні ними аудиту.

Водночас, як витікає з інформації, яка міститься на Інтернет-сайті Trout Cacheris, PLLC, “Trout Cacheris is a small law firm with a focus on complex litigation, both civil and criminal. Formed as Trout & Richards in 1996, the Washington, D.C. firm assumed its current name when Plato Cacheris, one of the preeminent attorneys in the white collar criminal defense bar, became a member. Our mission has always been to serve the growing demand for a small firm with attorneys experienced in sophisticated matters. In an environment where the cost of complex litigation continues to escalate, our goal is to provide the highest quality legal representation with the cost advantages and personal attention available in a small firm setting”. Тобто перевірку ефективності використання бюджетних коштів у 2008—2009 роках та I кварталі 2010 року здійснюватиме “маленька фірма”, яка займається судовими справами – громадянськими та кримінальними, заснована у 1996 році та ніколи на більше, аніж співпраця з “маленькими фірмами” не замахувалася.