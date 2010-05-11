Експерти вважають, що опозиція йде за сценарієм 2001 року

Експерти вважають, що сьогоднішня опозиція йде за сценарієм 2001 року.

Таку думку вони висловили в експертному опитуванні, проведеному Інститутом Горшеніна щодо перспектив української опозиції.

Інститут Горшеніна нагадує, що 10 травня в Києві, в будівлі Союзу письменників України, представники позапарламентських і парламентських опозиційних партій підписали установчий акт про створення Комітету захисту України, а сьогодні під стінами Верховної Ради пройшов мітинг опозиційних сил.

Зокрема, директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО замітив, що створення комітету нагадує йому 2001 рік, коли лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та інші лідери опозиції ініціювали створення Форуму національного порятунку.

«Тоді зібралися практично ті ж особи, які зібралися сьогодні, практично в тому ж приміщенні, й проголосили, що в них буде новий вид об`єднання, в якому не буде єдиного лідера, в якому на першому плані стоятимуть їхні цілі, стратегічні завдання. Пройшло буквально декілька тижнів – і відразу ж розгорнулася боротьба за лідерство. Фактично, Форум національного порятунку тоді перетворився на якусь структуру, підконтрольну, в першу чергу, Ю.ТИМОШЕНКО», - зазначив експерт.

К.БОНДАРЕНКО замітив, що відразу ж від цього форуму почали «відпадати» цілий ряд політиків. «А далі почалися вибори, й усі раптом забули про Форум національного порятунку, всі раптом забули про свою опозиційність і всі пішли на вибори», - сказав К.БОНДАРЕНКО.

На його думку, повторення даного сценарію можливе й цього року. «Спочатку зберуться люди, які говорять про те, що для них не важливо, хто буде лідером опозиції, потім почнеться боротьба за лідерство, а потім, фактично, вся опозиція піде на вибори, забувши про свою опозиційність і про свої гасла», - зазначив він.

К.БОНДАРЕНКО нагадав, що в 2001 році Ю.ТИМОШЕНКО починала діяльність саме на посту фактичного лідера Форуму національного порятунку й зі спроб оголосити імпічмент Президенту. «Але, як тільки було оголошено вибори, вона про свою ініціативу забула. Чи не стане цього року оголошення, приміром, місцевих виборів, знову приводом для того, щоб забути про опозиційну діяльність і фактично спустити на гальмах діяльність комітету?», - вважає К.БОНДАРЕНКО.

Народний депутат від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО висловила схожу точку зору. «Ті моменти, які я побачила сьогодні в залі Верховної Ради, а також те, що я побачила під стінами Верховної Ради – можу сказати, що зараз я не бачу достатньо сильної опозиції», - зазначила депутат. На її думку, опозиція сьогодні не пропонує ніяких альтернативних пропозицій, окрім створення «якогось бутафорського Комітету порятунку».

«Ми вже пам`ятаємо, у ТИМОШЕНКО й компанії була колись така ініціатива – Фронт національного порятунку – тобто, в ці іграшки колись вже гралися. Тепер із цього старого багажу узяли й витягли стару ідею, обтрусили від нафталіну, помахали нею перед носом виборців», - сказала О.БОНДАРЕНКО.

Вона вважає, що на сьогоднішній день українська опозиція має сумнівні перспективи. «Це дуже погано, дуже сумно. У влади тоді немає адекватного індикатора, що вона робить вірно, а що робить невірно. Опозиція завжди повинна бути достатньо сильною, потужною, конструктивною, зі своїми альтернативними пропозиціями. А ми не бачимо цієї альтернативи, на жаль», - зазначила О.БОНДАРЕНКО.

Народний депутат від «Нашої України – Народної самооборони» Тарас СТЕЦЬКІВ зазначив, що сьогодні опозиція повинна діяти мудро. «Те, що відбувалося сьогодні під стінами парламенту – це не той шлях, яким повинна б йти опозиція», - вважає народний депутат.

Народний депутат від БЮТ Андрій ШКІЛЬ, навпаки, вважає, що українська опозиція має хороші перспективи й діє правильно. «В демократичній країні опозиція майже рівна владі. Але питання в тому, чи буде Україна демократичною країною. Я не бачу підстав для цього. В опозиції зараз усе так, як повинно бути – у влади не все так, як повинно бути. В даній ситуації опозиція робить усе правильно. Чи матиме ефект – побачимо. Але головне, щоб на це якісно й позитивно відреагувало суспільство», - сказав А.ШКІЛЬ.