У ВР бояться, що опозиція прийде у сесійний зал з автоматами?

Народний депутат України Василь КИСЕЛЬОВ (позафракційний) сьогодні внесе до Верховної Ради проект постанови, яким пропонується дозволити співробітникам Держохорони і СБУ проводити огляд особистих речей нардепів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні парламенту.

За його словами, такий дозвіл потрібен «з метою недопущення пронесення у сесійну залу ВР предметів, які можуть перешкоджати нормальній роботі народних депутатів і нести загрозу життю та здоров’ю депутатів, працівників секретаріату і технічному персоналу ВР».

В.КИСЕЛЬОВ наголосив, що не можна допустити, щоб «бажання опозиції будь-якою ціною зупинити дії законно обраної влади призвели до тяжких наслідків». «Вже був приклад, коли до зали німецького парламенту опозиціонери пронесли автомати і влаштували криваву бійню», - зазначив він.

За словами депутата, ніхто не може гарантувати, що «якщо задіяли димові шашки, то не задіють толеві шашки». Він наголосив, що дії опозиції - «це боротьба не за інтереси українського народу, а за те, щоб повернутися до влади».