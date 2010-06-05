Екс-бютівець захищає судову реформу Януковича

Судова реформа має привести статус Верховного Суду України у відповідність з вимогами Конституції України. При цьому буде врахована позиція Конституційного Суду щодо неконституційності інституту повторної касації, пише в статті для тижневика «Дзеркало тижня» заступник глави Адміністрації Президента України з питань судової реформи Андрій ПОРТНОВ.

«Верховний Суд України нарешті почне виконувати свою головну функцію - забезпечення єдності судової практики, розглядаючи справи, в яких мало місце неоднакове застосування норм судами касаційної інстанції. Разом з тим, Верховний Суд України зможе приймати рішення, яке буде остаточним і обов`язковим не тільки для сторін у справі, а й на всій території України для застосування в усіх правовідносинах, що виникають у державі», - переконаний А.ПОРТНОВ.

Він упевнений, що судова реформа має привести статус Верховного Суду України відповідно до вимог Конституції України.

«У зв`язку з цим кількість суддів Верховного Суду України поступово, з виходом суддів у відставку або переходом до інших судів, буде скорочено. Їх залишиться приблизно стільки ж, скільки в новоутвореному Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ. Верховний Суд України складатиметься з двадцяти суддів», - пише А.ПОРТНОВ.

Крім того, за його словами, буде змінена система призначення суддів. «У процедурі призначення суддів глава держави вперше пропонує механізм, який дасть змогу будь-якій талановитій людині, навіть із самого глухого села, без знайомств і зв`язків, на прозорій конкурентній основі стати суддею, склавши анонімний іспит під пряму відеофіксацію цього процесу у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України», - зазначає А.ПОРТНОВ.

«Проект також передбачає істотне посилення ролі суддівського самоврядування в системі судового устрою і підвищення значущості і незалежності органів, які відіграють основну роль у питаннях суддівської кар`єри і відповідальності, - Вищої ради юстиції і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Механізм формування цих органів забезпечить представництво в них більшості суддів, необхідність чого не раз підкреслювали міжнародні експерти», - пише А.ПОРТНОВ.