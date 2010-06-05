Литвин озвучив власну національну ідею

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає визначити основною національною ідеєю збереження народу України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, перебуваючи сьогодні у Сумській області, він заявив, що для підняття медицини на належний рівень необхідно зробити декілька кроків на законодавчому рівні.

«Для початку на законодавчому рівні треба прийняти рішення про те, щоб усі державні посадовці, всі державні діячі і державні службовці лікувалися виключно в Україні, тоді в лікарнях буде необхідне обладнання і належний рівень забезпечення медицини», - сказав В.ЛИТВИН на прес-конференції.

Так, за його словами, лише на Сумщині для забезпечення потреб охорони здоров’я не вистачає 430 млн. грн., а щоб забезпечити відповідно до визначених стандартів освіту, в області не вистачає 180 млн. грн.

Голова Верховної Ради наголосив на необхідності припинення пошуків різного роду національних ідей та пропонування їх країні. «Необхідно визначити основною національною ідеєю України збереження народу, починаючи з немовляти і закінчуючи літніми людьми», - зазначив він.

Говорячи про проблеми, пов’язані із онкологічними захворюваннями, В.ЛИТВИН повідомив, що зараз він веде діалог з Міністерством охорони здоров’я щодо створення в Україні Центру трансплантації кісткового мозку та придбання для кожного обласного центру сепараторів крові. Керівник парламенту звернув увагу на те, що, за офіційною статистикою, в Україні є 10 тисяч ліжок для онкохворих, які зайняті на рік 343 дні - вільними вони не бувають.

На думку голови Верховної Ради, необхідно максимально можливі ресурси сконцентрувати і спрямувати на охорону здоров’я людей в Україні.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо розвитку благодійництва в Україні, В.ЛИТВИН висловив переконання, що «благодійництво в нашій країні буде тоді, коли відчуватиметься реальна державна політика в цій сфері, коли люди бачитимуть, що держава усвідомлює проблему, докладає зусиль до її розв’язання, тоді вони будуть самі включатись у благодійницькі проекти».

«Має спрацювати принцип: не роби, як я сказав, а роби, як я», - наголосив він.

Окрім офіційної політики влада, на думку В.ЛИТВИНА, «має демонструвати милосердя й опікувати ті чи інші медичні центри, допомагати і підтримувати - все це повернеться до неї сторицею». Голова Верховної Ради висловив упевненість у тому, що Україні необхідний чіткий закон про благодійництво, який би надавав певні преференції людям, які займаються цією благородною справою, оскільки лише на милосерді будувати цю роботу важко.

В.ЛИТВИН звернув увагу на важливість розвитку волонтерського руху і нагадав, що 13 квітня Верховна Рада України прийняла відповідний законопроект у першому читанні. Цей законопроект був поданий в рамках підготовки до Євро-2012, зазначив керівник парламенту, але, «разом з тим, на цю проблему треба дивитись ширше: Євро завершиться, а волонтерський рух залишиться».

«Нам потрібно підтримати ентузіастів цього руху, які повинні мати певні гарантії, певні можливості для того, аби свою небайдужість, свої серця вони вкладали, розуміючи, що держава поціновує їхню діяльність», - наголосив він. При цьому В.ЛИТВИН висловив сподівання, що до кінця червня такий закон буде прийнято остаточно.