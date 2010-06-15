Пукачу в ізоляторі СБУ показують футбол

Глава СБУ Валерій Хорошковський вважає, що генерал Олексій Пукач, котрий визнав свою провину у вбивстві Гонгадзе, утримується в "курортних умовах". Про це він сказав в інтерв`ю "Українській правді".

"В ізоляторі СБУ зовсім інший рівень комфорту: ремонт, ліжко, їжа, телевізор", - розповів чиновник. На зауваження журналіста, що перегляд телепрограм - це контакт із зовнішнім світом, глава СБУ відповів: "Він дивиться футбол. Це було прохання Пукача, яке задовільнене".