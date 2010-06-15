Пукачу в ізоляторі СБУ показують футбол
15:32, 15 червня 2010Політика
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Задовольнили прохання
Глава СБУ Валерій Хорошковський вважає, що генерал Олексій Пукач, котрий визнав свою провину у вбивстві Гонгадзе, утримується в "курортних умовах". Про це він сказав в інтерв`ю "Українській правді".
"В ізоляторі СБУ зовсім інший рівень комфорту: ремонт, ліжко, їжа, телевізор", - розповів чиновник. На зауваження журналіста, що перегляд телепрограм - це контакт із зовнішнім світом, глава СБУ відповів: "Він дивиться футбол. Це було прохання Пукача, яке задовільнене".
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