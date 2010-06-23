Експерти вважать малоймовірною конституційну більшість у ВР

Коаліція у Верховній Раді поповнюватиметься новими депутатами, однак створення більшості в 300 голосів малоймовірне. Так у опитуванні, проведеному Центром політичного консалтингу, прокоментували перспективи парламентської коаліції парламенті політичні експерти.

«Перехід опозиціонерів на сторону коаліції після внесення змін у регламент Верховної Ради поступово стає масовим, - сказав експерт ЦПК Денис ДЕНИСЕНКО. - Можна спрогнозувати, що перехід шести депутатів від НУ-НС – далеко не останній. Водночас потрібно аналізувати мотивацію народних обранців. Нерідко точаться розмови про певні суми грошей за перехід у коаліцію, хоча ніхто цих валіз із грішми ніколи не бачив, та й жодного розслідування щодо цього питання так і не було проведено», - заявив Д.ДЕНИСЕНКО.

На думку політолога Віталія КУЛИКА, поповнення більшості за рахунок переходу окремих депутатів з опозиції до складу коаліції спрямовано на зменшення залежності Партії регіонів від своїх партнерів із КПУ та Блоку Литвина в ухваленні важливих політичних рішень.

«Вертикаль влади фактично побудована, і тепер старі домовленості явно обтяжують «регіоналів», - сказав він. - Комуністи та литвинівці не зовсім задоволені своєї часткою у владі та прагнуть зберегти власні «золоті акції». Але джина вже випущено з пляшки, і навряд чи їм вдасться зупинити поповнення коаліції «тушками».

«Поява в коаліції нової групи депутатів на чолі з Давидом ЖВАНІЄЮ грає на руку «регіоналам», адже якщо буде потреба в ухвалення потрібного рішення, вони, не домовившись із комуністами, матимуть змогу домовитися з Д.ЖВАНІЄЮ та Литвином», - вважає політичний експерт Ігор КОЛЕСНІК. - У такий спосіб зростає можлива кількість комбінацій для того, щоб набрати потрібну кількість голосів.

Водночас, на думку експерта, нова група Д.ЖВАНІЇ, Блок Литвина та фракція КПУ боротимуться за право володіння «золотою акцією» в парламенті. Кожна з цих груп намагатиметься якщо не відібрати її назавжди, то принаймні якомога частіша користуватися нею. «Нинішній розподіл сил, що вимальовується після розширення списку депутатів, які ввійшли в коаліцію, вигідний усім політичним силам, крім опозиції, яка в нинішній момент виглядає повністю деморалізованою. Існує реальна небезпека того, що опозиція перейде в маргінес. Безумовно, це дуже негативно позначиться на розвитку суспільства й держави в цілому, адже побудова сильної демократичної держави неможлива без активної та ефективної опозиції», - вважає І.КОЛЕСНІК.

Сама ж опозиція, за словами В.КУЛИКА, орієнтована на Юлію ТИМОШЕНКО, обрала для себе тактику глухого опору владі.

«Ставка на майданну риторику, відмову від предметного діалогу та співробітництва з більшістю призвела до того, що частина прагматично налаштованих депутатів БЮТ та НУ-НС не бачать для себе перспективи в новому «юліанському» форматі, - сказав експерт. - Особливо це стосується представників великого бізнесу, який не може вічно працювати в умовах тиску та фіскального пресу. Тому незабаром можна чекати оформлення нових політпроектів з «тушок» або в складі позакоаліційних депутатів, налаштованих на більш конструктивний діалог із владою».

Експерти звернули увагу на ще одну причину, через яку опозиціонери переходять на бік коаліції.

«Багато депутатів, які були в опозиції і справді плідно працювали в парламенті, створюючи законопроекти, зараз такої можливості не мають, оскільки будь-який законопроект від опозиції блокується коаліційними силами. Таким чином, коаліція дає зрозуміти: ми визнаємо вашу ефективність, але підтримуватимемо ваші законопроекти тільки в тому разі, якщо ви перейдете на наш бік. Тому перехід до лав коаліції - це ще й можливість далі працювати за своїм основним призначенням. Активні законотворці, безперечно, відчуватимуть, що їхня робота потрібна в коаліції не менше ніж в опозиційному таборі», - відзначив Д.ДЕНИСЕНКО.

Що ж до створення конституційної більшості, то, на думку В.КУЛИКА й І.КОЛЕСНІКА, це малоймовірно.

«Рішення такої коаліції щодо конституційних змін будуть підвішені, її створення буде жорстко розкритиковане Венеціанською комісією та Радою Європи. Та й немає особливої потреби в 300 голосах на нинішньому етапі. Водночас остаточний порятунок ПР від залежності від КПУ та БЛ залишається цілком реальною перспективою», - вважає В.КУЛИК.

«Зараз регіонали зосередилися на проведення місцевих виборів, і, очевидно, тільки після цього партія влади почне думати з приводу того, як форсувати зміни до Конституції», - додав І.КОЛЕСНІК.

Водночас Д.ДЕНИСЕНКО переконаний, що оскільки останнім часом Партія регіонів намагається вирішувати всі політичні питання швидко й наступально, можливість утворення конституційної більшості в парламенті не виключена.

«На сьогодні Янукович зосередив усю владу у своїх руках, де-факто ми маємо президентську республіку, хоча, за Конституцією, в нас парламентсько-президентська модель управління. Саме для того, щоб остаточно закріпити нинішній стан речей, їм ця більшість незабаром може знадобитись. І деякі передумови для цього є: про необхідність внесення змін до Основного Закону вже неодноразово згадували знакові представники партії влади народний депутат Сергій КІВАЛОВ та глава Адміністрації президента Мергій Льовочкін», - відзначив експерт.