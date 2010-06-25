Експерти: переформатована київська влада правитиме ще два роки

Призначення на посаду першого заступника голови Київської державної адміністрації Олександра ПОПОВА засвідчило бажання нової влади переформатувати ситуацію в столиці України. Таку думку висловили експерти в опитуванні Центру політичного консалтингу, переданому УНІАН.

За словами Андрія ЗОЛОТАРЬОВА, у зв’язку з тим, що в «регіоналів» у столиці не було й немає повноцінної публічної фігури, на яку можна було б ставити на виборах, вони “пішли іншим шляхом”. “Якщо не можна виграти за правилами, то міняються самі правила, – вважає він. – Оскільки немає потужної харизматичної фігури, яка могла б виграти вибори, вони вирішили інфільтрувати в структури влади свою людину, яка б перехопила важелі керівництва в команди Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Чинний мер царюватиме, але не правитиме. Правити буде пан О.ПОПОВ. Така практика спостерігається й у інших регіонах, скажімо, у Дніпропетровську: не маючи власної конкурентної кандидатури, “регіонали” активно просувають своїх людей у оточення мера. Вони керуються банальним правилом: усе в нашій владі, якщо при владі – наші. За таких умов повзуча експансія є найбільш ефективним інструментом».

А.ЗОЛОТАРЬОВ вважає, що “регіонали не люблять Київ, не поважають киян, але при цьому прагнуть користуватися тими благами, які дає керівництво столицею”. «На тлі гучних слів про поліпшення і стабілізацію з 1 липня кияни, очевидно, отримають підвищені комунальні тарифи. А просторікування про те, що харківські домовленості допомогли стабілізувати ціни на газ для населення взагалі звучить як відверте глузування», – відзначив він.

На думку Дениса ДЕНИСЕНКА, О.ПОПОВ “може бути непоганим керівником та міцним господарником, однак те, що його персона асоціюється з Партією регіонів, може не дати йому тієї підтримки, на яку розраховує його керівництво з Банкової”.

Аналізуючи появу нового першого заступника голови КМДА в інформаційному просторі країни, Д.ДЕНИСЕНКО відзначив, що “відразу після призначення він з`явився в прямому ефірі «Великої політики» на телеканалі «Інтер», де дав зрозуміти, що він не перша, але й не друга особа в системі київської влади”. “Слова О.ПОПОВА з приводу того, що Леонід Михайлович зосередиться на вирішенні політичних питань, а сам перший заступник глави КМДА займатиметься господарством, свідчать про те, що в такий спосіб робиться спроба інформаційно нівелювати вплив і можливості Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в столиці. Хоча мера, який має найбільшу фракцію в Київраді та контролює всі фінансові потоки в місті, не так просто змусити розпрощатися з цим контролем. Тому О.ПОПОВУ потрібно буде йти на певні компроміси й намагатися домовитися з командою Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО», – вважає експерт.

Водночас Д.ДЕНИСЕНКО зазначив, що таким призначенням президент Віктор ЯНУКОВИЧ фактично перебрав на себе відповідальність за ситуацію в Києві.

«Якщо раніше весь негатив проектувався на команду Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, то тепер О.ПОПОВ як повноважний представник президента нестиме солідарну відповідальність за неприбраний сніг, розбиті дороги та інші господарські проблеми, пов’язані з тим, що Київ уже не має того докризового бюджету, який давав змогу покривати різницю з оплати комунальних тарифів, допомоги малозабезпеченим та інших соціальних виплат. Тепер увесь негатив проектуватиметься на В.ЯНУКОВИЧА та його представника О.ПОПОВА. А це навряд чи підвищить електоральну привабливість Партії регіонів у Києві», – наголосив есперт.

Сумніви в тому, що “призначення О.ПОПОВА викличе захоплення в мешканців столиці” висловив і політолог Олег КИЛИМНИК. За його словами, кияни завжди “доволі обережно або навіть негативно ставилися до будь-яких спроб нав’язати їм владу”.

О.КИЛИМНИК відзначив, що О.ПОПОВ “має за плечима чималий послужний список і як керівник міста, і як двічі міністр у сфері ЖКГ, яка на сьогодні є чи не найпроблемнішою в столиці”. Тому, на його думку, варто очікувати, що зміни в системі управління містом – як на кадровому, так і на галузевому рівні, – будуть спрямовані на розв’язання низки давніх проблем міської влади.

«Водночас кияни традиційно прихильно сприймають будь-які прогресивні й прагматичні нововведення. Тож відповідь на запитання, чи зможе О.ПОПОВ завоювати прихильність киян, залежить від того, чи зможе він знайти спільну мову з чинною міською владою та спільно сприяти поліпшенню ситуації в міському господарстві», – наголосив експерт.

Також, на його думку, це кадрове рішення принесе стабільність у міській владі щонайменше до 2012 року.

«Цілком очевидно, що для проведення низки реформ потрібна організаційна стабільність, а не виборча лихоманка, – відзначив О.КИЛИМНИК. – Призначення О.ПОПОВА означає, що господарі політичного становища в країні дають карт-бланш на здійснення відповідних перетворень у столиці. Розмови про можливі перевибори в Києві, у тому числі і з політичних мотивів, зараз відійдуть на другий план. Є ще й вагомий правовий аспект. Це – рішення Конституційного суду від 17 червня щодо строків повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим‚ місцевих рад та сільських‚ селищних‚ міських голів. Цим рішенням фактично підтверджується попереднє рішення від 10 червня 2009 року, за яким терміни повноважень міських голів та місцевих рад становлять чотири і п’ять років відповідно – незалежно від того, як вони були обрані – на чергових чи позачергових виборах. А оскільки останні позачергові вибори в столиці відбулися в травні 2008 року, то міська влада Києва в нинішньому форматі, очевидно, працюватиме до 2012 року».