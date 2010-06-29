Герман розповіла, коли припиняться дискусії про демократію в Україні

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН вважає, що після створення громадського телебачення будуть припинені дискусії щодо існування в Україні демократії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на засіданні Громадської гуманітарної ради, що проходить під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Якщо буде створено громадське телебачення, ми поставимо всі крапки над «і» (у питанні) є в Україні демократія чи немає, тому що вона стане реальністю», - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона поінформувала присутніх про концепцію створення громадського телебачення, яка за результатам сьогоднішнього засідання гуманітарної ради буде винесена на обговорення громадськості і політиків, у тому числі й у парламенті.

За словами Г.ГЕРМАН, основна дискусія розгортається навколо декількох питань: на базі чого створюватиметься громадське телебачення, його юридичного статусу, принципів фінансування та принципів формування наглядової ради.

Г.ГЕРМАН повідомила, що робоча група вивчила досвід абсолютно всіх країн, де існує громадське телебачення, і на основі цього досвіду пропонує створити громадське телебачення на базі Національної телекомпанії України, а громадське радіо - на базі Національної радіокомпанії.

За її словами, пропонується, аби громадське телебачення було не урядовою, не прибутковою організацією у формі юридичної особи, яка створюватиметься у формі установи, засновником якої виступить Фонд державного майна.

Також Г.ГЕРМАН повідомила, що експерти дійшли висновку про недоцільність впровадження абонплати або збору, як засобу фінансування громадського телебачення, оскільки у суспільстві це може бути сприйнято як чергове фіскальне навантаження. Робоча група пропонує, щоб у перші роки громадське телебачення фінансувалось за рахунок держбюджету в рамках бюджету НТКУ та НРКУ з подальшим розширенням фінансування за рахунок виробництва та продажу власних програм.

Крім того, за її словами, розглядається пропозиція комерційних каналів, які зголосилися віддавати відсотки від своїх рекламних надходжень, якщо громадське телебачення відмовиться від реклами.

Заступник глави Адміністрації Президента повідомила, що найбільш дискусійним залишається питання формування наглядової ради громадського телебачення. Робоча група пропонує, щоб наглядова рада формувалась переважно із представників громадських організацій, які самі визначатимуть своїх претендентів до складу ради, але якщо громадські організації того чи іншого спрямування не зможуть самостійно обрати представника, то рефері має виступити Комітет Верховної Ради зі свободи слова, який обере одну кандидатуру із запропонованих.

За результатами дискусії ця концепція була схвалена за основу, і члени гуманітарної ради домовились винести її на громадське обговорення з широким залученням журналістських організацій та інших об’єднань профільного спрямування.

Також за пропозицію Президента рада прийняла рішення провести восени, орієнтовно у вересні, у ВР громадські слухання щодо цієї концепції.

Як зазначив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, після цього концепція буде оформлена у законопроект із урахуванням результатів обговорення.