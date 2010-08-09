До приїзду Януковича в Чернівцях закатали в асфальт каналізаційні люки

У суботу в Чернівцях пройшли урочисті заходи з нагоди 70-ліття утворення Чернівецької області. Замість президента Віктора Януковича її з ювілеєм приїхав привітати прем`єр-міністр Микола Азаров.

70-річчя Чернівецької області влади готувалися відзначити на вищому рівні, пише "Коммерсантъ-Україна". Очікувалося, що в святкових заходах візьмуть участь президент Віктор Янукович і члени уряду. Напередодні уздовж маршруту з аеропорту до Чернівецького державного університету, яким мав проїхати глава держави, розвісили плакати "Буковина вітає президента України Віктора Януковича". Також поклали нове покриття, але робили це в такому поспіху, що заасфальтували не тільки вибоїни, але й каналізаційні люки. Як пояснили Ъ джерела в облдержадміністрації, президент не зміг приїхати через те, що, повернувшись у п`ятницю до Києва, концентрувався на відстеженні ситуації з пожежами в Україні.

Торжества проходили в Мармуровому залі Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, куди прем`єр-міністр Микола Азаров увійшов у хорошому настрої. "Зараз я буду майже як Брежнєв, якщо хто пам`ятає", - сказав він, розкриваючи текст привітання, в якому, зокрема, йшлося, що "утворенням Чернівецької області і її входженням до складу Української РСР завершилося формування території сучасної України". "І такою вона залишиться навіки", - заявив пан Азаров.

Тим часом спокій у самій області під питанням. Нагадаємо, унаслідок травневої повені там загинули троє людей і був зруйнований 31 житловий будинок. За даними прес-служби МНС, всього було подтоплено 40 населених пунктів, в 11 – порушено газопостачання, в 114 – електропостачання. "Які уроки цієї повені? – поставив питання прем`єр-міністр і сам же на нього відповів: – Ми знову констатуємо: руйнівних наслідків в значній мірі можна було уникнути. Професійний аналіз говорить про системні прорахунки в роботі щодо захисту від стихії, допущених у попередні роки". Зауваживши помилки колишніх урядів і відзначивши, що "масштаби руйнувань такі, що за два-три місяці повністю побудувати всім житло неможливо", пан Азаров заявив, що залишати потерпілих Кабмін не має наміру: "Зробити так, щоб ніхто не залишився жити в зруйнованих будинках, цілком у наших силах".

До ювілею керівництво області також готувалося урочисто відкрити об`їзну дорогу навколо Чернівців. Але через спеку церемонію вирішили відкласти.