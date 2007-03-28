Financial Times: Застрелили бізнесмена, пов`язаного з прем`єр-міністром

Про вбивство Максима Курочкіна сьогодні пише впливова британська газета "Financial Times": "Вчора в Києві на виході із залу суду був застрелений російський бізнесмен, який підтримував прем`єр-міністра України під час скандальних виборів 2004 року. Незадовго до цього він попереджав, що є замовлення на його вбивство.

Максим Курочкін, авторитетний лідер організованого злочинного угрупування з Москви, був арештований за звинуваченнями в корупції. Він був застрелений через декілька хвилин після того, як суддя київського суду відхилив його клопотання про те, щоб його відпустили під заставу – міліція якраз виводила бізнесмена із залу суду.

Також поранення зазнав офіцер міліції. Невстановлений вбивця зник з місця злочину.

На президентських виборах 2004 року Курочкін підтримував українського прем`єр-міністра Віктора Януковича. Вчора в суді Курочкін заявив, що готується його вбивство, і попросив про вихід під заставу. "Вмирати не хочу", – сказав він.

Внесене клопотання вочевидь свідчило про те, що Курочкіна не вірить у здатність української міліції захистити його – не так давно було вбито його охоронців.

Курочкін, на прізвисько Бєшений Макс, мав відношення до кількох великих інвестицій в Україні, йому належали кілька шикарних готелів і ринок просто неба, навколо якого виник конфлікт. У листопаді минулого року Курочкін був арештований в міжнародному аеропорту Києва за звинуваченнями в здирництві.

Суд розпочався у квітні і набув широкого розголосу через зв`язки обвинуваченого з Януковичем.

Під час президентських виборів 2004 року Курочкін був директором "Російського клубу" в Києві, куди входили росіяни, які підтримували Януковича в боротьбі з прозахідним Віктором Ющенком.

Ющенко прийшов на пост президента в результаті "помаранчевої революції", коли відбулися масові виступи проти сфальсифікованих виборів, на яких переміг Янукович.

Курочкін мало не загинув, коли в ході виборів 2004 року в результаті замаху підірвали його автомобіль.

Лідери опозиції поспішили заявити, що дане вбивство серйозним чином шкодить репутації країни. За їх словами, виникають сумніви у здатності влади захистити свідків і підозрюваних, які перебувають за ґратами.

"Вбивства бізнесменів, сумнівні самогубства, нерозкриті резонансні злочини дають усі підстави припускати, що Україна повернулася до початку дев`яностих, коли більшість конфліктів у бізнесі вирішувалися за допомогою зброї", – йдеться в заяві опозиційного блоку Юлії Тимошенко."

Інопреса