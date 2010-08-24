Україна відзначає 19-ту річницю Незалежності
09:11, 24 серпня 2010Політика
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Янукович молитиметься
Сьогодні Українська держава відзначає 19-ту річницю Незалежності.
Цього дня 19 років тому Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла Акт про проголошення Незалежності України.
1 грудня 1991 року на референдумі 90% українців проголосували за незалежність України.
Сьогодні зранку у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у молитві за Україну.
О 9.30 за участі Президента відбудеться церемонія покладення квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському.
Також глава держави братиме участь в урочистостях з нагоди 19-ї річниці Незалежності України на Майдані Незалежності в Києві. Заходи розпочнуться о 10.00.
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