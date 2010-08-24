Україна відзначає 19-ту річницю Незалежності

Сьогодні Українська держава відзначає 19-ту річницю Незалежності.

Цього дня 19 років тому Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла Акт про проголошення Незалежності України.

1 грудня 1991 року на референдумі 90% українців проголосували за незалежність України.

Сьогодні зранку у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у молитві за Україну.

О 9.30 за участі Президента відбудеться церемонія покладення квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському.

Також глава держави братиме участь в урочистостях з нагоди 19-ї річниці Незалежності України на Майдані Незалежності в Києві. Заходи розпочнуться о 10.00.