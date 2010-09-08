УНП просить прокурора порушити справу проти Партії регіонів

Дніпропетровська обласна організація Української народної партії звернулася до прокурора області Михайла КОСЮТИ із заявою, у якій вимагає порушити кримінальну справу за фактом ведення активістами Партії регіонів незаконної політичної агітації у школах в районному центрі Солоне 1 вересня.

Про це УНІАН повідомив голова Дніпропетровської облорганізації УНП Анатолій СОКОРИНСЬКИЙ.

За його словами, 1 вересня поточного року члени місцевої організації Партії регіонів з’явилися на шкільні лінійки з партійними прапорами та іншою партійною символікою.

«Таким чином члени Партії регіонів перетворили шкільну лінійку на політичну акцію, що є кричущим порушенням ст. 4 закону України «Про об’єднання громадян», - наголосив А.СОКОРИНСЬКИЙ.