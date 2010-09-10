БЮТ вимагає, щоб Янукович для початку відбив руки Азарову

Парламентська фракція “БЮТ-Батьківщина” вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відправити у відставку прем’єр-міністра України Миколу АЗАРОВА та порушити проти нього кримінальну справу за причетність до можливих корупційних дій з нерухомістю.

Про це народний депутат від “БЮТ-Батьківщини” Віктор ШВЕЦЬ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами В.ШВЕЦЯ, від звернувся до Президента України В.ЯНУКОВИЧА та генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням відреагувати на публікації в засобах масової інформації стосовно можливої причетності М.АЗАРОВА до корупційних дій з нерухомістю. Зокрема, у зверненні В.ШВЕЦЬ посилається на публікацію в одному з інтернет-видань, в якій “наводяться численні факти і докази вчинення корупційних дій колишнім головою ДПА, а нині прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ”.

Народний депутат зауважив, що вимагає від генпрокурора негайно порушити кримінальну справу проти глави уряду і почати розслідування цієї кримінальної справи.

“Ми є свідками того, що прем’єр-міністр однієї з найбільших країн підозрюється в здійсненні серйозних корупційних дій”, - сказав В.ШВЕЦЬ.

Він наголосив, що в будь-якій цивілізованій країні після таких звинувачень главу уряду мали б звільнити з посади.

“У всякому випадку, проти нього почали б серйозні перевірки, і на період перевірок він був би відсторонений від виконання своїх повноважень. Але належної реакції з боку влади та правоохоронних органів немає”, - сказав народний депутат.

В.ШВЕЦЬ нагадав, що, згідно зі статтею 94 Кримінально-процесуального кодексу України, повідомлення, які були зроблені і оприлюднені в пресі про скоєння злочину, є підставою для порушення кримінальної справи.

Народний депутат також зауважив, що у своєму зверненні до Президента України просить негайно дати доручення генпрокурору порушити кримінальну справу проти М.АЗАРОВА.

“Вчора Президент, коли був на засіданні Ради регіонів, сказав, що він повідбиває руки, і ці руки більше нічого не будуть красти. То ми, виходячи з лозунгів Президента ЯНУКОВИЧА, даємо йому зараз можливість реалізувати цей свій лозунг і повідбивати руки. Хай він почне відбивати ці руки у прем’єр-міністра України”, - наголосив народний депутат.

Крім того, він додав, що фракція “БЮТ-Батьківщина” ініціюватиме розгляд Верховною Радою питання про відставку М.АЗАРОВА з посади глави уряду.

“Всі належні проекти постанов про відставку АЗАРОВА будуть нами підготовлені і зареєстровані у ВР найближчим часом”, - сказав В.ШВЕЦЬ.

Вимоги до Президента і Генпрокуратури фракція «БЮТ-Батьківщина» сформулювала у своїй офіційній заяві, оприлюденій на сайті політсили.