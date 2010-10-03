Прем’єр Туреччини похвалив скасування політреформи в Україні: демократично

Процес, який відбувається в Україні в контексті скасування Конституційним Судом політреформи-2004 року, проходить в рамках демократичних норм та з дотриманням принципу верховенства права. Таку думку висловив прем’єр-міністр Туреччини Реджеп ЕРДОГАН під час телефонної розмови з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, сторони обговорили останні конституційні зміни, які відбулися в Туреччині та Україні.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив важливість у Туреччині конституційної реформи з огляду на необхідність приведення турецького законодавства у відповідність до норм Європейського Союзу. Глава української держави зазначив, що ці зміни наблизять Туреччину до вступу до ЄС.

Говорячи про ситуацію в Україні, Р.ЕРДОГАН підкреслив, що він ознайомлений з останнім рішенням Конституційного Суду щодо скасування політреформи-2004 року.

«Це внутрішня справа України. Процес, який зараз відбувається, проходить в рамках демократичних норм та з дотриманням принципу верховенства права», - наголосив прем’єр-міністр Туреччини.

В.ЯНУКОВИЧ і Р.ЕРДОГАН домовилися провести найближчим часом двосторонню зустріч, зазначили в прес-службі.