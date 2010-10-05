Королевська підозрює, що Азаров бере приклад з Марії-Антуанетти

Різке підвищення цін на продукти харчування пов`язане з тим, що уряд не контролює ситуацію на продовольчому ринку. Про це заявила УНІАН голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За словами голови парламентського комітету, дані Держкомстату серйозно розходяться з реальністю. «В той час, як уряд декларує інфляцію на рівні 1,2%, в магазинах ціни злетіли в 1,5-2 рази. Навіть картоплю українського виробництва на ринках Луганська продавали за ціною вище 10 грн., - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – При цьому уряд намагається приховати втрату свого контролю над маховиком інфляції, що дедалі розкручується».

Вона вважає, що причини такого обману населення лежать в неефективному управлінні економікою. «Офіційні занижені цифри щодо інфляції зумовлені катастрофічним падінням споживчого попиту через зниження доходів населення, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Гасло «Україна для людей» виглядає знущанням з тих, хто з кожним днем виявляє в магазинах все більш високі ціни на недоступні для себе продукти харчування. Таке враження, що уряд за прикладом сумної відомої французької королеви Марії-Антуанети хоче сказати народу: «Якщо в них немає хліба, хай їдять тістечка!».

На думку голови Комітету Верховної Ради, підвищення цін на продовольство на внутрішньому ринку викликане неефективними діями уряду, який неспроможний діяти економічними методами. «Поголів`я великої рогатої худоби, порівняно з 1990, скоротилося більш ніж утричі. Не дивно, що різко зросли ціни на молоко і м`ясо, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Крім того, ціни на м`ясо птиці і яйця підскочили через істотне підвищення цін на зерно і відсутність своєчасної реакції уряду на негативні тенденції на ринку».

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що поки що влада займається імітацією реформ, народу скоро нічого буде їсти, і не вистачатиме грошей на купівлю найнеобхіднішого. «Час обіцянок давно закінчився. Досить займатися виборами – пора вже почати впроваджувати обіцяні економічні реформи», - заявила вона.

Голова парламентського комітету вважає, що реальний рівень інфляції в країні давно перевищує 10%. «Якщо уряд говорить про зниження темпів інфляції, то необхідно підтвердити це даними про зростання споживання в країні, пожвавлення кредитування реального сектору економіки. Але таких даних немає, - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Економічний блок уряду може показати лише зростання зовнішнього боргу, скорочення надходження від експортерів та ослаблення гривні. Це зовсім не ті сигнали, на які чекає економіка країни».

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики України, інфляція в Україні в серпні 2010 року, порівняно з липнем ц.р., склала 1,2%, з початку року – 4,3%. Порівняно із серпнем 2009 року, показник інфляції склав 8,3%, а порівняно із січнем-серпнем 2009 року – 9,2%.

За прогнозами Міністерства економіки України, показник інфляції у вересні цього року перевищить рівень 1,2%.