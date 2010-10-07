Геращенко радить Буту подумати про нервові клітини виборців

Голова ТСК з розслідування фактів цензури і перешкоджання діяльності журналістів Ірина ГЕРАЩЕНКО переконана, що комісія підтримає депутатську ідею виключення депутата Бута з комітету з питань правосуддя. Цю ініціативу, за її словами, буде розглянуто на найближчому засіданні ТСК.

"Я проситиму колег по комісії розглянути можливість звернення до комітету з питань правосуддя, регламентного комітету розглянути цю ситуацію, розібратися, чи не використовував цей добродій службове становище для вибивання з судді потрібного рішення. Так само ми вже підготували запити до Вищої Ради юстиції, Міністерства юстиції і Генеральної прокуратури з проханням вивчити цю справу і правомірність такого рішення". - повідомила вона в коментарі УНІАН. Також нардеп розповіла, що вже запропонувала 5 каналу, аби юристи, що консультують ТСК, допомогли Ользі в підготовці апеляційних скарг .

"Якщо Верховна Рада дасть по руках надто образливим і тонкошкірим депутатам, це буде найкращий спосіб продемонструвати готовність парламенту захищати право журналістів на професію. Краще б цей добродій переймався тим, скільки нервових клітин попсував тим виборцям, яких зрадив і продав, - вважає Геращенко - Ім`я Бута давно стало синонімом зради в українській політиці, Ольга Сніцарчук просто назвала речі своїми іменами, і якщо суди будуть забороняти журналістам на "чорне" говорити "чорне", на "зло" -"зло" , то ми далеко зайдемо "- каже ГЕРАЩЕНКО. "Примітно, що проти цього добродія виступили навіть колеги про владному табору, це хороша наука всім зрадникам. Їх ніхто і ніде не любить, не лише журналісти" - підкреслила депутат. Також ГЕРАЩЕНКО повідомила, що звіт ТСК , в основу якого лягли конкретні факти перешкоджання журналістській діяльності, був одим із важливих матеріалів для Моніторингового комітету ПАРЄ .

"Європейських колег найбільше збентежила позиція українських силових структур, їх відкрите презирство до журналістів, бо як ще можна пояснити зволікання з розслідуванням справ про злочини проти журналістів, відмову кваліфікувати напади на журналістів по 171 статті, європейцям неможливо пояснити, чому суди відмовилися розглядати справу Андрушка чи Кутракова. Коли колеги почують про суд Бута над журналісткою, думаю, зрозуміють, що резолюція в оцінці ситуації зі свободою слова в Україні була занадто м`яка, бо в нас журналістам розказують, як треба писати вже не лише влада, власники, а суди і бути" - наголосила голова ТСК. ГЕРАЩЕНКО поінформувала, що комісія тісно співпрацює з Національною спілкою журналістів, незалежними медіа-профспілками і розглядає усі запити, що надходять від колег з цих організацій. "Хоча депутати від більшості, що входять до ТСК , не підтримали ініціативу провести виїздне засідання комісії у Харкові, звідки надходить чи не найбільше скарг на утиски журналістів, особливо в районних виданнях, ми як народні депутати підтримаємо ініціативу Національної спілки журналістів і плануємо разом з Ігорем Лубченком, головою НСЖУ наступного тижня відвідати Харків, аби зустрітися з журналістами і на місці вивчити ситуацію з медіа.